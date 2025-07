Le Palais royal a fait publier mercredi pour l'occasion une photo insolite de la souveraine la montrant dans les jardins de Windsor entre deux poneys blancs.

"Une inspiration pour tant de personnes à travers le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde. Ce jubilé de platine est une célébration d'autant plus spéciale", ont déclaré son petit-fils, le prince William, et son épouse Kate sur Twitter.

Les ministres du gouvernement se sont également joints aux membres de la famille royale pour adresser leurs meilleurs vœux à la reine.

Le Premier ministre Boris Johnson, en visite en Inde, a souhaité un joyeux anniversaire à la reine et a rendu un "hommage sincère" à ses "70 ans de service dévoué et sans faille à notre pays et au Commonwealth" dans un message vidéo.

Par ailleurs, le fabricant de jouets Mattel MAT.O a lancé une poupée Barbie commémorative à l'effigie de la reine, vêtue d'une robe ivoire, d'une écharpe bleue, et arborant sa tiare de mariage.

La reine Elizabeth a hérité du trône de Grande-Bretagne et de plus d'une douzaine d'autres royaumes, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, alors qu'elle était au Kenya pour une tournée internationale.

La nouvelle lui avait été annoncée par son mari, le prince Philip, décédé l'année dernière à l'âge de 99 ans après plus de sept décennies à ses côtés.

La reine s'est retirée de la plupart de ses engagements publics cette année pour des raison de santé. Elle a été testée positive au COVID-19 en février et a déclaré se sentir très fatiguée