Trente terroristes présumés ont été "neutralisés" et un soldat malien tué, ainsi que 2 autres blessés, dans une attaque complexe à l’engin explosif improvisé à Hombori, dans le nord du pays et lors d'opérations de reconnaissances offensives dans les régions de Ségou et de Douentza, au centre du pays, a annoncé vendredi soir l'armée malienne dans un communiqué.

Selon le communiqué de l'armée, « le 19 avril 2022, aux environs de 9h30, une patrouille FAMa de sécurisation de la Foire de Hombori a été visée par une attaque à l’engin explosif improvisé téléguidé, suivie de tirs d'assaillants embusqués dans des collines à l'entrée de Hombori, entre le camp et la ville ».

« La réaction vigoureuse sur les lieux, après un ratissage d'envergure, a donné le bilan ci-après : un soldat malien tué, 2 autres blessés, 1 engin complètement endommagé, 18 assaillants neutralisés, 11 AK-47 et 1 pistolet automatique récupérés, 6 motos calcinées », a indiqué l'armée dans son communiqué, ajoutant que « le ratissage dans la zone a permis l'interpellation de 611 suspects ».

La même source précise qu'« à l'issue des contrôles effectués par la police militaire, 64 suspects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la disposition de la gendarmerie, tandis que l’un d’eux a succombé à ses blessures. Les 546 suspects sans antécédents ont été libérés le 21 avril 2022 ».

Le communiqué indique en outre que « des reconnaissances offensives dans différents secteurs considérés comme des sanctuaires terroristes dans les régions de Ségou et de Douentza ont abouti au bilan suivant : 3 engins explosifs improvisés détruits, 11 terroristes neutralisés —dont 2 leaders et 5 poseurs d'engins explosifs— et 5 suspects interpelés —dont une femme présumée de nationalité nigériane, tous mis à la disposition de la police militaire ».