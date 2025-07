La Turquie a célébré ce samedi, comme chaque année, la Fête de la Souveraineté nationale et de l’Enfant, qui marque aussi le 102ème anniversaire de la fondation du Parlement turc.

Hauts responsables et politiciens de haut rang ont pris part à une cérémonie organisée à Anitkabir, le mausolée du fondateur de la République, Mustafa Kemal Ataturk, à Ankara, parmi lesquels le président de la Grande Assemblée nationale Sentop, le ministre de l’Éducation nationale Mahmut Ozer, et d’autres hauts dignitaires.

Le président de la République Recep Tayyip Erdogan s’est adressé aux enfants participant à une cérémonie organisée, à cette occasion, à Istanbul : « les enfants sont la source de motivation la plus importante pour nos efforts visant à mettre un terme aux guerres, résoudre les crises et promouvoir la paix et la sécurité ».

« C’est le son du rire et de la joie qui doit résonner dans les oreilles des enfants, non celui des bombes », a-t-il ajouté.

Le chef de l’État et son épouse, Emine Erdogan, ont procédé par la suite à la distribution de présents aux enfants.

Pour sa part, le vice-président turc Fuat Oktay a exprimé ses souhaits d’un joyeux 102ème anniversaire à la Grande Assemblée nationale et à l’occasion de la Journée de la Souveraineté nationale et de l’Enfant. « Nous rendons hommage à tous ces héros de la lutte nationale, et en particulier à Gazi Mustafa Kemal Ataturk, et exprimons notre gratitude à leur égard », a-t-il dit.

A l’occasion de la Fête de la Souveraineté nationale et de l’Enfant, des festivités ont lieu dans les différentes villes de Turquie, et dans la République turque de Chypre du Nord.

Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République Turque avait dédié la fête de la Souveraineté nationale aux enfants du monde entier.