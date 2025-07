L'injustice ne détruira pas l’Ukraine, a promis dimanche Volodimir Zelensky qui s’adressait à ses compatriotes en ce dimanche de Pâque orthodoxe deux mois jour pour jour après l'offensive russe.

S'exprimant devant la Cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, le président ukrainien a dit avoir prié pour que les enfants retrouvent la joie de vivre et que les endeuillés trouvent le réconfort.

"Aujourd'hui, nous croyons plus que jamais en une nouvelle victoire de l’Ukraine et nous sommes convaincus qu’elle ne sera détruite par aucune horde et par aucune injustice", a dit Volodimir Zelensky.

Traditionnellement bondées pour les célébrations de la Pâque orthodoxe, les églises ukrainiennes n'ont pas réuni autant de fidèles qu'à l'accoutumée, les autorités de Kyiv ayant demandé au clergé d’éviter les trop grands rassemblements redoutant que les lieux de cultes ne deviennent les cibles de l'artillerie russe.

"Donne à chaque garçon et à chaque fille une enfance heureuse, une jeunesse et une vieillesse qui leur permettront d'effacer en partie les terribles moments de guerre", a dit le président ukrainien dans un discours aux allures de prière.

"Prends soin de nos mères, accorde la patience à ceux qui attendent le retour d'un fils ou d'une fille partie à la guerre".

"Accorde le courage à ceux qui ne verront malheureusement pas le retour de leur enfant parti au front", a-t-il poursuivi.

"N'oublie pas Marioupol et ses héroïques défenseurs".

"On peut détruire des murs, mais on ne peut détruire les fondations sur lesquelles reposent l’esprit de nos guerriers, l’esprit du pays tout entier".