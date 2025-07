La Turquie a rejeté et condamné dimanche les déclarations du président américain, Joe Biden, au sujet des événements de 1915.

Le ministère des Affaires étrangères a publié dimanche un communiqué dans lequel il est souligné qu'Ankara rejette de telles déclarations et décisions, qui déforment les faits historiques avec des motifs politiques, et condamne les parties qui insistent sur cette erreur.

"Les approches unilatérales et sélectives qui ne servent à rien d'autre qu'à attirer l'inimitié de l'histoire sont moralement problématiques et politiquement mal intentionnées", lit-on dans le communiqué.

La Diplomatie turque a également indiqué que la commémoration de toutes les souffrances vécues à cette période, sans discrimination ethnique ou religieuse nécessite une position humanitaire et consciencieuse.

"La Turquie commémore respectueusement les souffrances de toute la population ottomane, y compris les Arméniens. Nous rejetons les tentatives d'exploitation de cette douleur à des fins politiques", ajoute le document.

Le communiqué soutient qu'Ankara a réitéré son appel à étudier les épisodes controversés de l'histoire, tels que les événements de 1915, sans préjudice en respectant les principes scientifiques et juridiques afin d'atteindre une mémoire juste, citant la proposition de la Turquie de créer une commission historique commune et d'ouvrir les archives des deux pays.

"La Turquie aspire à la paix et à la stabilité dans sa région et dans le monde, et à la promotion de l'esprit de coopération. L'initiative de normalisation avec l'Arménie est une autre manifestation de cette compréhension", précise le ministère dans le communiqué.