Le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris toutes les mesures possibles pour que soient reconnus les souvenirs douloureux de l'histoire, a déclaré Fahrettin Altun sur Twitter.

"Il (Erdogan) a également combattu toutes les tentatives menées pour politiser sans vergogne la moindre tragédie humaine. Nous n'accepterons jamais de telles tentatives et nous chercherons toujours à construire la paix dans notre région", a déclaré Altun.

"Notre histoire commune et honorable, jalonnée de souvenirs tant heureux que douloureux, ne doit pas être la source de crises politiques factices, mais la base de la construction de notre avenir commun", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils sont attachés à cette vision et travaillent avec l'Arménie à la normalisation de leurs relations.

Et d'ajouter : "ceux qui politisent sans cesse notre douleur commune cherchent à marquer des points politiques mesquins et de courte portée. Nous ne les laisserons pas faire !"

Les événements de 1915 et ce qui en a découlé constituent un autre "triste épisode de la douleur" et des souffrances endurées par les peuples dans une guerre menée par des impérialistes en quête de pouvoir et d'expansion territoriale, a-t-il poursuivi.

Soulignant que la Première Guerre mondiale a infligé les plus grandes souffrances aux sociétés qui ont été prises à partie par les "puissances impérialistes européennes", il a déclaré que les "massacres et crimes innommables" commis dans les Balkans pendant la guerre en sont une preuve éclatante.

Ces nations ont systématiquement bafoué les droits de leurs minorités, a-t-il dit. Leurs "provocations et leurs efforts de sabotage" contre la diversité multiethnique et multiculturelle de l'Empire ottoman faisaient partie de leur stratégie visant à débouter les aspirations de leurs minorités, a-t-il ajouté.

"Ces nations ont planifié d'instiller la haine entre les différents groupes ethniques et religieux au sein de l'Empire ottoman, mais en vain. Leurs efforts visaient à créer des divisions internes afin de faire tomber l'empire de l'intérieur", a-t-il souligné.

Et d’ajouter : "Une chose est commune aux États qui accusent notre nation d'un prétendu 'génocide' : Ils ont tous incité à la violence et soutenu des groupes terroristes contre l'Empire ottoman dans ses dernières années".

Les événements de 1915

La position de la Turquie sur les événements de 1915 est que les Arméniens tombés en Anatolie orientale ont péri lorsque certains d'entre eux ont pris le parti des envahisseurs russes et se sont révoltés contre les forces ottomanes.

La Turquie s'oppose à ce que les événements de 1915 soient qualifiés de "génocide", les décrivant comme une tragédie dans laquelle Turcs et Arméniens ont tous deux subi des pertes.

Ankara a proposé à plusieurs reprises la création d'une commission conjointe d'historiens turcs et arméniens sous la supervision d'experts internationaux pour analyser cette question.