Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère turc de la Défense a indiqué que la lutte se poursuit contre l'organisation terroriste PKK/YPG en Syrie.

La Turquie a lancé l’opération Bouclier de l'Euphrate, le 24 août 2016, puis l'opération Rameau d’olivier à Afrin, le 20 janvier 2018, et l'opération Source de paix, le 9 octobre 2019, pour éliminer les éléments terroristes du nord de la Syrie.

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 mille personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne. Le YPG en est la branche syrienne.