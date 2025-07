Lorsque la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a lancé une attaque à peine voilée contre le chancelier Olaf Scholz au début du mois, cela n'a pas surpris beaucoup de monde. « Ce n'est pas le moment de trouver des excuses, l'heure est à la créativité et au pragmatisme », a-t-elle déclaré lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Luxembourg, en référence à la volte-face de Scholz sur la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine.

Au cours des dernières semaines, le chancelier Scholz a été de plus en plus attaqué, par ses propres partenaires de la coalition et la presse allemande, pour avoir renoncé à l'engagement d'aider l'Ukraine avec la puissance de feu nécessaire, en particulier les chars Marder et Leopard, pour affronter la puissante armée russe.

Cela a également assombri la position de l'Allemagne au sein de l'Union européenne, étant donné que davantage de pays occidentaux tels que les États-Unis et la République tchèque livrent des armes lourdes à l'Ukraine. Les Pays-Bas ont été le dernier pays à accepter d'envoyer des armes lourdes de fabrication allemande à l'Ukraine, qui cherche désespérément une aide militaire pour lutter contre les attaques russes.

Dans le cadre d'un plan présenté par le vice-chancelier Robert Habeck et Baerbock des Verts, l'Allemagne était censée envoyer jusqu'à 100 véhicules de transport de troupes armés Marder en Ukraine. Cependant, Berlin a déclaré qu'il avait besoin des chars pour sa propre défense. L'Allemagne a fourni à Kiev des armes « défensives » mais pas des armes lourdes.

Le revirement était complet pour celui qui avait audacieusement déclaré « Zeitenwende » – c'est-à-dire un tournant dans la politique étrangère allemande – trois jours seulement après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une « opération militaire spéciale » en Ukraine.

Scholz avait précédemment abandonné le projet Nord Stream 2, qui devait doubler le flux de gaz de la Russie vers l'Allemagne.

« L'invasion russe de l'Ukraine marque un tournant dans l'histoire. Elle menace tout notre ordre d'après-guerre », a déclaré Scholz alors que le gouvernement allemand affirmait réserver un budget spécial de 113 milliards de dollars (100 milliards d'euros) pour renforcer les forces armées et injecter chaque année plus de 2 % de son PIB dans le secteur de la défense.

Uli Brueckner, professeur de Jean Monnet d'études européennes à l'université de Stanford à Berlin, déclare à TRT World : « Zeitenwende signifie que nous devons revenir au hard power, car le soft power seul n'est pas crédible. Nous devons renforcer l'OTAN, faire plus pour la sécurité européenne ».

Les dirigeants de l'UE ont souligné les failles inhérentes aux relations de l'Allemagne avec la Russie au fil des ans. Plus tôt ce mois-ci, le vice-Premier ministre polonais, Jarosła Kaczyński, a accusé l'Allemagne d'une « forte inclination » envers Moscou. « Mais il n'était pas difficile de prévoir que cela arriverait. Mais l'Allemagne a toujours pensé qu'elle savait mieux », a-t-il déclaré.

La référence était sans équivoque. Pendant des décennies, dans une politique suivie par une succession de prédécesseurs de Scholz, l'Allemagne avait fait du commerce le point central de ses liens avec la Russie, espérant qu'il suffirait à maintenir la paix en Europe. L'ancien chancelier Gerhard Schröder entretient toujours des relations étroites avec Moscou, conformément à la politique du « Wandel durch Handel » ou changement par le commerce.

Dans un éditorial percutant, le journal financier allemand Handelsblatt a écrit : « Le pays qui proclame fièrement que l'Europe ne verra « plus jamais » Auschwitz injecte 200 millions d'euros chaque jour dans le trésor de guerre de Poutine. Tout d'un coup, la discussion en Allemagne sur la question de savoir si notre économie augmenterait de 6 % ou de seulement 3 % en cas d'embargo sur l'énergie semble mesquine et insignifiante. Nous ressemblons à un otage du Kremlin ».

La dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie pour ses besoins énergétiques est autant le sujet de discussion que toute autre chose dans le dilemme de Scholz.

« Nous devons faire tout notre possible pour éviter une confrontation militaire directe entre l'OTAN et une superpuissance hautement armée comme la Russie, une puissance nucléaire », a déclaré Scholz au Spiegel sur son refus de fournir des armes lourdes à Kiev.

En plus de cela, il maintient également sa position de ne pas arrêter brusquement les importations de gaz en provenance de Russie, réitérant qu'il ne comprend absolument pas « comment un embargo sur le gaz mettrait fin à la guerre ».

Sa déclaration semble raisonnable compte tenu de la vulnérabilité énergétique de la plus grande économie d'Europe. Actuellement, l'Allemagne importe près de 40 % de son gaz et 25 % de son pétrole de Russie. Dans un contexte de pression croissante, l'Allemagne a annoncé qu'elle cesserait d'importer du pétrole de Russie d'ici la fin de l'année. Le principal envoyé ukrainien en Allemagne a exprimé des doutes quant au soutien de l'Allemagne à Kiev après que Berlin a transféré une somme considérable de 35 milliards de dollars (32 milliards d'euros) à la Russie pour le pétrole et le gaz rien qu'en 2022.

L'arrêt des importations de gaz russe peut entraîner des conséquences difficiles pour l'Allemagne dépendante de l'énergie de Moscou et plonger le pays dans une « récession brutale », avec une réduction de 2,2 % de la production l'année prochaine, selon les principaux instituts économiques du pays.

La coalition est-elle menacée ?

Alors que les violents combats entre l'Ukraine et la Russie se poursuivent, la coalition de Scholz, les Verts et les démocrates libres, l'a appelé à lever ses doutes quant à l'approvisionnement de l'Ukraine en armes lourdes.

Anton Hofreiter, président des Verts au Comité européen du parlement allemand, a déclaré sur ZDF que le problème avec l'approche de l'Allemagne est « qu’au fur et à mesure que nous ralentissons les sanctions et les livraisons d'armes, le risque que la guerre prenne plus de temps apparaît ». Hofreiter a également ajouté que le soutien des pays alliés concernant les ventes d'armes à Kiev est un pas supplémentaire dans la bonne direction.

Interrogé sur la question de savoir si la coalition allemande est menacée en raison des points de vue divergents entre les partenaires concernant la crise ukrainienne, Brueckner déclare : « Il s'agit d'une nouvelle coalition de partenaires très différents qui doit apprendre à la dure ce que signifie être au pouvoir. Le SPD a sacrifié le mythe de l'Ostpolitik - East Policy - de Willy Brandt, les Verts, issus en partie du mouvement pacifiste, envoient des armes dans une zone de guerre et les Libéraux (FDP) avec l'idéal d'un État svelte et d'une politique d'austérité deviennent les plus gros dépensiers dans l'histoire".

Besoin d'une formation poussée

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, assise sur la sellette face à la position hésitante de son gouvernement sur les armes lourdes, a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas de tabous pour eux concernant les véhicules armés et autres armes. Cependant, elle a ajouté qu'ils donneraient la priorité à s'assurer que l'Ukraine reçoive rapidement des kits de l'ère soviétique que l'armée ukrainienne peut utiliser sans aucun besoin de formation, et ils rempliront les stocks des pays alliés qui ont des armes avec du matériel de fabrication allemande.

Il existe des doutes quant à l'exigence de formation de l'armée ukrainienne. L'ancien général de l'armée allemande Hans-Lothar Domroese a déclaré à la télévision WDR qu'il ne voyait aucun problème à une formation rapide des soldats ukrainiens compte tenu de leur expérience.

Manque de ressources

L'Allemagne prétend qu'elle ne peut pas livrer elle-même les systèmes d'artillerie d'obusiers armés 2000 car son armée « n'a pas les stocks ». Cependant, elle s'est dit prête à payer la formation de l'armée ukrainienne à l'utilisation de l'artillerie qu'elle pourrait obtenir de certains pays d'Europe de l'Est. La ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a soutenu la déclaration du chancelier affirmant qu'il n'était pas question de livrer des armes lourdes de l'armée allemande « si je veux continuer à garantir la défense nationale et alliée ». L'Allemagne a déjà débloqué 1 083 milliards de dollars (1 milliard d'euros) d'aide militaire à l'Ukraine.

L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, qui critique ouvertement et vivement les politiciens et la politique de son pays hôte, a cependant déclaré que l'Allemagne dispose de près de 120 obusiers blindés et, alors que les Pays-Bas livrent la même arme, l'Allemagne n'a pas réussi à se positionner pour prendre le même acte.

Mardi, Scholz a annoncé que Berlin continuerait à soutenir l'Ukraine en travaillant avec son industrie de l'armement mais ne livrerait pas de véhicules blindés à partir de ses propres stocks car il veut éviter l'agression russe.

« C'est une chose d'annoncer un Zeitenwende et une autre d'en subir les conséquences. Peut-être que Scholz pense que l'envoi d'armes lourdes de la Bundeswehr (forces armées allemandes) en Ukraine affaiblit la capacité d'autodéfense du pays si la guerre s'intensifie et que le territoire de l'OTAN est attaqué », déclare Brueckner.

Le refus par l'Ukraine de la visite de solidarité du président allemand Steinmeier à Kiev en dit long sur le rôle de Berlin dans la crise. Bien que cela soit apparemment dû à l'adhésion passée de Steinmeier à la détente avec Moscou, Kiev a souligné qu'il n'y avait eu aucune approche officielle de Zelensky au sujet de la visite de l'ancien ministre social-démocrate des Affaires étrangères dans le pays.