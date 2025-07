Deux fortes explosions ont secoué, jeudi, la capitale ukrainienne Kiev concomitamment avec la visite du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Des médias européens ont rapporté, citant des témoins oculaires, que les deux explosions « ont été provoquées par un bombardement russe ».

« Dans la soirée, l'ennemi a tiré sur Kiev (...) deux frappes sur le quartier de Chevchenkovsky », a confirmé sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko, ajoutant que les autorités cherchaient à déterminer si d'éventuelles victimes étaient à déplorer, tandis que de nombreux policiers et secouristes ont été dépêchés sur les lieux.

Ces deux nouvelles explosions surviennent alors que la situation à Kiev commençait progressivement à revenir à la normale après le retrait des forces russes.

Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres est arrivé mercredi en Ukraine, sa première visite depuis le début de l'offensive russe le 24 février.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.

La Russie pose comme préalable, pour mettre un terme à son opération, le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhésion à des entités et alliances militaires, dont l'Otan, et l’adoption d’un statut de « neutralité totale », ce que Kiev considère comme étant une « ingérence dans sa souveraineté ».