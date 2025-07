Dans un match serré, qui s'est disputé au Sinan Erdem Dome d'Istanbul, le club turc a su vaincre son adversaire italien sur le score de 75-70, terminant ainsi cette série par trois victoire contre une (3-1).

Tibor Pleiss (MVP), le pivot allemand de l'Anadolu Efes, a une fois de plus, démontré sa polyvalence dans ce match après avoir inscrit 25 points et réalisé 6 rebonds, tandis que le meneur serbe Vasilije Micic a inscrit 20 points. Le meneur américano-turc, Shane Larkin a, quant à lui, brillé dans le dernier quart-temps, marquant 8 points des plus décisifs.

Du côté de l'Olimpia Milan, Luigi Datome, l'ailier italien a inscrit 21 points, tandis que l'arrière américain Devon Hall en marqué 9.

L'Anadolu Efes devient ainsi le deuxième club à se qualifier en demi-finales cette saison, après le Real Madrid (Espagne) qui s'est imposé contre le Maccabi Tel Aviv (Israël) par trois victoires en trois rencontres.

Vendredi 29 avril, le Bayern Munich (Alemagne) accueillera le FC Barcelone (Espagne) qui a besoin d'une victoire pour se hisser au "final-four" (1-2), alors que Monaco (France) accueillera l'Olympiacos (Grèce), pour qui également, une victoire suffira (1-2) pour inscrire son nom dans le carré d'or de la Turkish Airlines Euroleague.

L'année dernière, Anadolu Efes avait remporté le premier trophée de son histoire en Euroleague, 25 ans après avoir remporté la coupe Korac. Le club stambouliote avait ainsi rejoint l'autre formation turque du Fenerbahçe Beko qui s'était imposé lors de la saison 2016-2017 de la plus prestigieuse des compétitions de club en Europe.