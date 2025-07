Lors de la séance de clôture de la 3e réunion du Comité mixte de de coopération Venezuela-Turquie, Maduro a fait état de « grands progrès sur des questions majeures telles que les PME, le tourisme, les liaisons aériennes et commerciales et la santé ».

Maduro est aussi revenu sur l'amitié entre les deux pays : « Dans le cadre de cette commission conjointe, je voudrais adresser un salut particulier au président Erdogan de Turquie. Le grand ami de notre pays, notre grand ami. Il a soutenu le Venezuela dans toutes les conditions, avec le peuple turc. Nous avons ouvert un chemin avec lui, un chemin pour nos intérêts communs. Nous avons construit un chemin de fraternité et de coopération ».

Le président vénézuélien a affirmé que la Turquie a soutenu son pays en toutes circonstances et qu’elle était toujours aux côtés du peuple vénézuélien et prête à apporter son aide.

Au sujet de l’offensive russe en Ukraine, Maduro a « félicité le gouvernement turc d'avoir tenté d'établir la paix entre la Russie et l'Ukraine et souhaité le meilleur des succès dans ses efforts diplomatiques ».

Il a également appelé les investisseurs turcs à venir au investir au Venezuela et profiter de ses énormes potentialités économiques. Maduro a évoqué le statut de Jérusalem, carrefour des religions monothéistes qu’il a qualifiée de « chemin de l'unité entre musulmans et chrétiens ».

« Nous exprimons aujourd'hui notre soutien et notre solidarité au peuple palestinien, à tous les peuples musulmans, à la cause palestinienne et aux peuples du monde qui luttent pour leur liberté », a-t-il affirmé.

Le président Maduro a, par ailleurs, annoncé son intention de se rendre bientôt en Turquie, exprimant le souhait de rehausser le Comité mixte de coopération en instance de plus haut niveau. « Nous avons signé de nombreux accords dans divers domaines. J’irai en Turquie pour discuter de toutes ces questions, accélérer la coopération mutuelle et serrer la main à mon cher ami Erdogan », a-t-il conclu.