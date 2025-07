"La reprise rapide de nos échanges, l'élimination des problèmes douaniers, la promotion de nos investissements, les nouveaux projets que nos entrepreneurs sont nos principaux enjeux d'un point de vue bilatéral", a expliqué Erdogan au retour d'un voyage officiel de 2 jours en Arabie saoudite.

"Nous avons convenu avec l'Arabie saoudite de rassembler nos investisseurs afin de mobiliser à nouveau le grand potentiel économique", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan a échangé avec les journalistes à bord de l'avion présidentiel au retour de son voyage officiel de deux jours en Arabie saoudite où il a rencontré le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

Le chef de l'Etat turc a assuré qu'au cours de la visite, il a été question des mesures conjointes qui peuvent être prises pour améliorer les relations entre la Turquie et l'Arabie saoudite dans la période à venir.

"À cet égard, j'ai réitéré notre soutien à la sécurité et à la stabilité de l'Arabie saoudite. J'ai souligné que nous mettons sur le même plan la sécurité de la région du Golfe et celle de notre propre pays. La reprise rapide de nos échanges, l'élimination des problèmes douaniers, la promotion de nos investissements, les nouveaux projets que nos entrepreneurs sont nos principaux enjeux d'un point de vue bilatéral. Nous avons également discuté de ce que nous pouvons faire dans le domaine l'industrie de la défense", a-t-il poursuivi.

Il a rappelé que la Turquie soutiendra la candidature de l'Arabie saoudite à l'organisation de l'EXPO 2030.

"L'un des candidats à l'EXPO 2030 est l'Arabie saoudite. Nous avons annoncé que nous les soutiendrons pour l'organisation de l'EXPO 2030 à Riyad."

Interrogé sur la position de la Turquie vis à vis de l'Egypte, Erdogan a répondu :

"Nous avons une politique vis-à-vis d'Israël, et une telle politique est possible avec l'Égypte. Les choses avancent dans le bon sens. Des mesures semblables peuvent être prises à un plus haut niveau"

Erdogan a notamment assuré vouloir démarrer un nouveau processus avec les pays dans la région qui partagent les mêmes croyances et pensées, celui du renforcement des amitiés et de diminution des ennemis.

Concernant la situation économique du pays, Erdogan a souligné être conscient des difficultés rencontrées par le peuple avant de poursuivre :

"Notre objectif est de faire baisser l'inflation. J'espère qu'avec les mesures que nous avons prises, elle commencera à diminuer après le mois de mai".