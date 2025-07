Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a discuté avec le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de l’évolution du conflit russo-ukrainien.

C’est ce qui ressort d’un entretien téléphonique entre les deux responsables, tenu samedi, selon un communiqué publié par le Département de communication de la Présidence turque.

Lors de cet appel, Guterres a fait part au président Erdogan des résultats de ses entretiens à Moscou et à Kiev.

De son côté, Erdogan a affirmé que la Turquie était disposée à soutenir les efforts de l'ONU concernant le groupe de contact humanitaire, la fourniture de l’aide humanitaire et les opérations d’évacuations en Ukraine.

Il a déclaré que la Turquie continuerait d'exhorter l'Ukraine et la Russie à agir avec sagesse et sur la base de la réconciliation.

Erdogan a indiqué que son pays poursuivra, fermement, ses efforts visant à surmonter la crise actuelle et à instaurer la paix.

Le président turc a également félicité le Secrétaire général des Nations Unies à l’occasion de son anniversaire (30 avril 1949).

Guterres s'était rendu mardi en Russie et mercredi soir en Ukraine, où il avait rencontré respectivement le président russe, Vladimir Poutine et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans le cadre des efforts internationaux pour mettre fin à la guerre.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.

La Russie pose comme préalable, pour mettre un terme à son opération, le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhésion à des entités et alliances militaires, dont l'Otan, et l’adoption d’un statut de « neutralité totale », ce que Kiev considère comme étant une « ingérence dans sa souveraineté ».