Le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a conclu dans la nuit de dimanche à lundi un accord avec le principal parti écologiste en vue des prochaines législatives organisées en juin en France.

Son parti, La France insoumise (LFI), a lancé des discussions bilatérales avec les autres partis de gauche français afin de trouver un accord d'union pour les législatives. Un premier accord est ainsi intervenu avec le parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV).

M. Mélenchon ambitionne d'obtenir la majorité lors des élections législatives prévues les 12 et 19 juin, ce qui lui permettrait d'imposer un partage du pouvoir au président centriste Emmanuel Macron.

Il était arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle française le 10 avril, avec près de 22% des voix, juste derrière la candidate d'extrême droite Marine Le Pen (23,15%), finalement défaite au second tour le 24 avril par le président sortant Emmanuel Macron.

Les instances dirigeantes du principal parti écologiste français ont validé un accord attribuant notamment 100 circonscriptions pour son camp, selon des sources proches des négociations.

Le weekend a permis de faire les derniers compromis, autour du rapport à l'Europe ("désobéissance" mais seulement à certaines règles économiques et budgétaires si besoin), du label commun ("Nouvelle Union populaire écologique et sociale") ou encore sur le partage des circonscriptions, sujets les plus âprement débattus.

En cas de majorité à l'Assemblée nationale, "le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l'Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon", stipule l'accord.

Des négociations, commencées plus tardivement, sont aussi en cours avec le Parti socialiste, mais suscitent une forte opposition interne.