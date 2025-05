Donald Trump estime que la proposition faite, lundi, par l'Union européenne d'une exemption de droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels, dont les voitures, “n'était pas suffisante” pour lever les taxes douanières américaines.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé cette proposition, lors d’une conférence de presse.

"L'Union européenne s'est très, très mal conduite avec nous", a ajouté le président américain, indiquant qu’il souhaitait voir la disparition du déficit commercial entre l’Union européenne et les Etats-Unis à travers l’achat de produits énergétiques américains.

"Il faut qu'ils achètent et qu'ils s'engagent à acheter un montant équivalent (à ce déficit commercial) en énergie", a réaffirmé Donald Trump.

Le président américain a réitéré que ce déficit est de 350 milliards de dollars. Or, selon l’agence de statistiques européennes, Eurostat, le déficit commercial des États-Unis avec l'UE en 2024 était de 216,8 milliards de dollars (198,2 milliards d'euros). Le bureau du représentant américain au Commerce, avance, de son côté, un total de 235,6 milliards de dollars en 2024.

L’Union européenne sous pression

"Nous avons proposé des droits de douane nuls pour les produits industriels. (...) L'Europe est toujours prête à conclure un bon accord" avec les Etats-Unis, a assuré Ursula von der Leyen lors de cette conférence de presse à Bruxelles.

Mais "nous sommes également prêts à répondre par des contre-mesures et à défendre nos intérêts" face à l'offensive commerciale de Donald Trump, a prévenu la cheffe de l'exécutif européen.

L’UE a décidé d’appliquer des droits de douane sur les produits américains après les premières mesures protectionnistes de Washington sur l’acier et l’aluminium. Des produits américains phares vont être taxés comme les motos, les yachts ou le whiskey. Les nouveaux tarifs douaniers oscilleront entre 25 et 50% mais ils ne sont toujours pas entrés en vigueur.

Jusqu’à présent, le taux moyen des droits de douane appliqués par l’UE au “made in USA” avoisine les 4%, soit un niveau légèrement supérieur à celui pratiqué par les Etats-Unis sur leurs importations (3,5%).

Mais depuis le 2 avril, tous les produits européens sont touchés par les nouvelles taxes américaines, et certains secteurs sont durement impactés. L’industrie automobile en tête : les voitures fabriquées à l’étranger seront désormais taxées à 25%. Une mesure qui vise directement les constructeurs allemands tels que BMW, Mercedes et Audi, très présents sur le marché américain.

La France, touchée par ces taxes

Seules 6,2% des exportations françaises sont destinées aux Etats-Unis mais certains secteurs vont être plus durement touchés que d’autres comme l’aéronautique (7,9 milliards d’euros d’exportations en 2023), l’industrie pharmaceutique (4,1 milliards) et les boissons vins et spiritueux (3,9 milliards), qui pourraient subir un impact significatif, selon le journal Le Parisien.

Les territoires et départements d’outre-mer sont encore plus pénalisés par ces nouvelles taxes sans que l’on ne sache pourquoi. Ainsi, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte seront soumises à une taxe supplémentaire de 10%, tandis que La Réunion, bien qu’ayant le même statut légal, verra ses exportations taxées à 37%.

L’entrée en vigueur des taxes américaines se fera dès le 9 avril pour les mesures visant l’Europe, la Chine et d’autres partenaires commerciaux.