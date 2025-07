La communauté scientifique russe est non seulement aux prises avec l'isolement face à ses pairs du monde entier, mais aussi avec la fuite de scientifiques talentueux et le gel des grands projets internationaux.

Les liens scientifiques entre la Russie et d'autres pays ont commencé à se rompre au cours des premiers jours de l'opération militaire de Moscou en Ukraine. Par exemple, le Massachusetts Institute of Technology, l'Université d’Australie et l'Association européenne des universités qui regroupe 850 institutions académiques, ont annoncé la cessation complète de toute interaction avec les organisations russes.

La Finlande, l'Allemagne, la Pologne, le Danemark et la Norvège ont refusé de prendre part aux programmes conjoints de recherche et d'éducation. Par ailleurs, les contacts scientifiques entre l'Occident et la Russie ont été « gelés » indéfiniment.

« C'est très inquiétant », a récemment déclaré Alexander Sergeev, président de l'Académie russe des sciences.

« Après tout, la science est depuis longtemps internationale et si, pour une raison quelconque, elle se trouve dans un mode d'isolement sévère, elle n'a pratiquement aucune chance de figurer parmi les leaders », a-t-il ajouté.

« Complètement détruit »

« La science russe qui était déjà dans un état lamentable, a été complètement détruite », a déclaré un spécialiste de la physique et des mathématiques et professeur adjoint à l'Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT), qui a souhaité rester anonyme, dans une interview avec The Insider.

Parlant de l'isolement de la Russie, le chercheur postdoctoral a indiqué qu'une recherche scientifique significative n'est possible que dans un contexte international.

« Si quelqu'un pense que nous ferons tout nous-mêmes sans coopération avec des pays étrangers et que nous pourrons suivre le rythme de la science mondiale, c'est un euphémisme, ils sont très naïfs », a déclaré Alexander Sergeev.

« Et, bien sûr, nous devons accorder une attention particulière à l'exode de la communauté scientifique », a-t-il affirmé.

La Russie a encore une chance de coopérer avec les pays qui ont soutenu ses actions en Ukraine ou se sont abstenus de voter contre Moscou à l'ONU.

C'est donc la Chine, l'Asie centrale, l'Inde et plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine qui peuvent aider la Russie à surmonter son isolement dans le domaine scientifique, explique l'experte russe en éducation Dara Melnyk.

Toutefois, une telle coopération, a-t-elle ajouté, ne se fera plus sur un pied d'égalité mais sur des conditions forcées.

« Nous ne voyons pas de départ massif de personnel, comme le disent certains médias, et c'est une bonne tendance. Les émotions se sont apaisées et tout le monde évalue de manière responsable la situation actuelle », a déclaré début avril le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernychenko.

Chernyshenko a assuré que le gouvernement russe poursuivrait le programme de "méga subventions" avec un financement d'un million de dollars et moderniserait le domaine.

Certaines des politiques du gouvernement ont déjà conduit à l'ouverture de plus de 270 nouveaux laboratoires qui mènent des recherches scientifiques dans 20 régions du pays.

Plus de six mille articles ont été publiés dans des revues scientifiques, environ quinze cents brevets d'inventions et de découvertes scientifiques ont été déposés, et plus d'un millier de formations ont été créées ou modernisées.

Cependant, les scientifiques sont toujours inquiets, tant pour leurs recherches que pour leur propre bien-être. Comment, par exemple, peuvent-ils publier dans des revues étrangères sous sanctions ? En d'autres termes, comment peuvent-ils informer le monde des percées russes ?

Les universitaires craignent également une augmentation des théories anti-scientifiques, qui seront promues par des « scientifiques à l'esprit patriotique ».

« Provincialiser la science »

L'incapacité d'acheter du matériel étranger sapera gravement la science russe, et « tous ceux qui sont liés à la plate-forme de haute technologie souffriront certainement très sérieusement », estiment les scientifiques.

Ce n'est pas un hasard si même le vice-Premier ministre Chernychenko a souligné que la Russie, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de résultats scientifiques spécifiques pouvant être appliqués dans l'industrie nationale. Mais pour minimiser les menaces qui pèsent sur la sphère technologique, des mesures extraordinaires de la part des autorités sont nécessaires.

« Dans le cas contraire, la Russie restera à jamais à la traîne dans le domaine de la haute technologie », a averti Sergeev.

Sergeev souhaite que le gouvernement russe développe des mesures et soutienne l'industrie informatique, dont les employés ont « fui » le pays en grand nombre.

Sergeev a ajouté que le soutien du gouvernement devrait également être étendu au moins aux instituts scientifiques de haute technologie, car les sanctions américaines et européennes sont précisément liées à la haute technologie.

« Si auparavant nous avons admis que nous étions en retard sur les pays leaders dans de nombreux domaines, nous devons maintenant dire directement que nous tombons dans l'isolement technologique », a déclaré Sergeev.

« Compte tenu du rythme actuel du développement scientifique dans le monde, les trois à cinq prochaines années peuvent être une période critique, au cours de laquelle la Russie se retirera de la cohorte des leaders dans de nombreux domaines scientifiques », a récemment déclaré l'un des principaux consultants russes en éducation, Yegor Yablokov.

Pour d'autres experts, si la situation perdure et que le gouvernement russe ne trouve pas de solution rapide à ce problème, « cela conduira à une provincialisation de la science russe ».

« Contacts à un niveau personnel »

Selon la journaliste scientifique Alexandra Borisova-Sale, l'épine dorsale de la communauté scientifique travaillant activement en Russie maintiendra ses contacts internationaux à un niveau personnel.

« Ces personnes seront confrontées très probablement à des critiques des deux côtés », estime Borisova-Sale, ajoutant que tous les scientifiques en Russie seront confrontés à une situation contraignante, quelle que soit leur position politique.

« Tous les problèmes concernant le manque de financement, les livraisons lentes dues aux réglementations douanières, l'accès difficile à la littérature scientifique internationale seront multipliés par la baisse du rouble, et toutes sortes de sanctions et restrictions », a-t-elle ajouté.

Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord avec Borisova-Sale. En 2018, Vitaly Sergeev, recteur adjoint pour les travaux scientifiques à l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg Pierre le Grand, a déclaré :

« Les sanctions stimulent la création de technologies nationales à forte intensité de connaissances et le développement d'industries et de domaines qui nous sont complètement étrangers. »

Malgré tout le pessimisme, de nombreux universitaires pensent désormais que la période de sanctions et de rupture des relations scientifiques devrait servir d'incitation à l'innovation technologique locale.

Alexander Sergeev, président de l'Académie russe des sciences, a affirmé que bien que la situation soit « très compliquée », il faut également se rappeler qu'il y a plusieurs décennies, la Russie a créé la bombe atomique dans un isolement quasi mondial.

« Et 16 ans après la guerre (Seconde Guerre mondiale), elle a envoyé le premier homme dans l'espace. Plus d'une fois, la Russie s'est retrouvée dans des situations apparemment sans espoir, mais a toujours trouvé une issue », a ajouté Sergeev.