"La Turquie envisage d'améliorer ses relations avec le continent africain et de prendre des mesures concrètes pour approfondir les liens avec des organisations régionales et sous-régionales à l'instar de l'Union africaine ou de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao)", a déclaré, jeudi, le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

Le chef de la Diplomatie turque s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe tenue dans la capitale Ankara avec le ministre libérien des Affaires étrangères, Dee-Maxwell Saah Kemayah.

Au cours de la rencontre tenue à Ankara, les deux ministres ont abordé les relations bilatérales, les développements en Afrique, des questions de sécurité et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a indiqué Mevlut Cavusoglu.

Ils ont aussi discuté des mesures à adopter contre FETO, le groupe terroriste à l'origine du coup d'État déjoué de 2016 en Turquie, et de la situation des entreprises turques au Liberia.

"Nous allons approfondir davantage nos relations avec les pays africains, l'Union africaine et les organisations sous régionales telles que la Cédéao. Nous prendrons des mesures plus tangibles sur de nombreuses questions très prochainement", a déclaré Cavusoglu.

Cavusoglu a noté qu'il est important de signer un accord de coopération économique pour atteindre les objectifs, ajoutant que les projets à cet égard seront prêts dans un mois.

La Turquie et Libéria ont également entamé des négociations sur un protocole d'accord concernant l'industrie de la défense, a-t-il dit, notant que ceci renforcera également leur coopération en matière de formation des forces spéciales et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Le ministre turc a déclaré qu'il existe un large champ de domaines de coopération, notamment les secteurs du tourisme et de la finance, et que plusieurs entreprises turques restent prêtes à investir dans le secteur énergétique au Liberia.

Leurs relations bilatérales se développant à un rythme satisfaisant, la Turquie a déjà entamé les travaux de construction d'une ambassade dans la capitale libérienne sur instructions du président Recep Tayyip Erdogan. "Ankara est prête à fournir toutes sortes d'assistance au Liberia, qui prévoit d'ouvrir sa propre ambassade dans la capitale turque", a-t-il souligné.

Le ministre turc a salué le soutien du Liberia dans sa lutte contre le groupe terroriste FETO en reprenant ses écoles et a déclaré que la Fondation Maarif de Turquie pourrait ouvrir de nouvelles écoles dans le pays ou prendre la responsabilité des écoles reprises au groupe.

Mevlut Cavusoglu a également commenté les débats sur Frontex, l'agence de gestion des frontières de l'Union européenne, qui a été récemment critiquée pour sa participation présumée à des refoulements illégaux de migrants en situation irrégulière.

Au sujet de la retenue du budget de Frontex sur son rôle dans le refoulement des migrants par la Grèce, il a déclaré que les autorités turques ont déjà dévoilé des preuves montrant comment la Grèce repousse les migrants irréguliers sur les îles de la mer Égée et aux frontières turques.

"Cela s'explique par le fait qu'une partie du budget a été utilisée pour le refoulement des migrants. Frontex ne s'est pas contentée de regarder cela, elle a aussi été témoin et a participé à ces pratiques inhumaines. La rétention du budget et la démission du directeur exécutif n'acquittent pas Frontex. Les refoulements ont entraîné la mort de migrants à certaines occasions", a-t-il déclaré.

Le responsable turc a également noté que la Grèce et Frontex, et par conséquent l'UE, ont une responsabilité dans la mort des migrants et que les autorités turques sont prêtes à dévoiler des documents et des informations sur les refoulements si les tribunaux européens enquêtent sincèrement sur cette affaire.

Dee-Maxwell Saah Kemayah a, quant à lui, déclaré que les relations bilatérales entre la Turquie et le Libéria ont pris de l'ampleur ces dernières années, ajoutant qu'il a rencontré Mevlut Cavusoglu à cinq reprises au cours de la seule année écoulée.

"Nous avons affirmé notre volonté de faire progresser nos relations bilatérales", a-t-il déclaré, notant que les relations diplomatiques entre les deux pays sont relativement nouvelles mais prometteuses.

Le ministre des affaires étrangères du Liberia a déclaré que son pays reste prêt à coopérer dans la lutte contre le terrorisme et se félicite de sa collaboration étroite avec la Turquie à cet égard.

"La population du Liberia est jeune. Il est nécessaire d'offrir des opportunités aux jeunes", a-t-il conclu.