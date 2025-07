Une mystérieuse souche d'hépatite a récemment été identifiée chez près de 200 enfants dans 12 pays, et au moins un enfant est décédé de cette maladie grave.

A ce jour, 190 cas d'hépatites d'origine inconnue ont été recensés, dont 140 en Europe.

Rien qu'au Royaume-Uni, 114 enfants sont tombés malades et 10 ont eu besoin d'une greffe de foie.

Le vaccin contre le Covid-19 a été la première cause probable venue à l'esprit pendant la pandémie. Cependant, il n'y a pas de relation entre la forme rare de la maladie et le vaccin.

Aucun des patients de moins de 10 ans au Royaume-Uni n’a été vacciné.

Le 24 avril, les autorités sanitaires européennes ont déclaré n’avoir trouvé aucun lien entre les cas de la mystérieuse inflammation du foie chez les enfants.

« Jusqu'à présent, aucune connexion entre les cas ni d’association à des voyages n’ont été détectées », a annoncé Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à Stockholm.

Les experts disent que les cas peuvent être liés à un virus couramment associé au rhume, mais la recherche n'est pas concluante.

Alors que le monde essaie de découvrir ce qui se cache derrière la forme mystérieuse et aiguë de l'hépatite, voici ce que nous en savons jusqu'à présent :

Où est-elle apparue ?

Les cinq premiers cas ont été détectés en Écosse le 31 mars par « des cliniciens astucieux, réalisant qu'ils voyaient quelque chose d'inhabituel », a déclaré Meera Chand, directrice des infections cliniques et émergentes à la UK Health Security Agency.

Cependant, ces enfants n'avaient aucun des cinq virus de l'hépatite connus, A, B, C, D et E et de tels cas sont très rares, a indiqué Chand.

En Ecosse, quatre à cinq cas d'hépatite inconnus sont observés en un an, a-t-elle ajouté.

Après le Royaume-Uni, l'Espagne a le deuxième plus grand nombre avec 13 cas, suivie d'Israël avec 12 et des États-Unis avec 9 cas. Quelques cas ont également été enregistrés au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Norvège, en France, en Roumanie et en Belgique.

Quels sont les symptômes et qui sont les plus touchés ?

En général, ce sont les enfants âgés d'un mois à 16 ans qui ont été touchés, mais la plupart des cas ont été enregistrés chez les moins de 10 ans, avec plusieurs cas chez les enfants de moins de 5 ans.

Avant que les enfants ne montrent des signes d'hépatite aiguë, ils présentaient plusieurs symptômes tels que la jaunisse, la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales.

Le docteur Chand a décrit les signes éventuels de la mystérieuse hépatite lors d'une session d'urgence au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) organisé lundi au Portugal.

Si les parents constatent des symptômes tels qu'une perte d'appétit, des douleurs à l'estomac, des urines foncées, des douleurs musculaires et articulaires, une température corporelle élevée, des démangeaisons cutanées et des selles de couleur grise, Chand conseille une visite chez le médecin.

La principale préoccupation est la gravité de la souche, car environ 10% des cas confirmés avaient une hépatite sévère et nécessiteront une greffe de foie.

La cause

L'hépatite est une inflammation du foie et est généralement rare chez les enfants en bonne santé.

Des adénovirus, des virus courants qui provoquent une gamme de maladies comme le rhume, la bronchite et la diarrhée mais qui n'entraînent généralement pas de maladie grave, ont été détectés dans 74 des cas, a indiqué l'OMS.

Des adénovirus ont été trouvés dans trois cas sur quatre au Royaume-Uni.

Chand a déclaré que « l'hypothèse principale » était une combinaison d'un adénovirus normal avec un autre facteur le rendant plus grave.

Une possibilité est que les jeunes enfants qui ont passé leurs « étapes de formation » sous des mesures anti-Covid telles que les confinements et le port de masque au cours des deux dernières années, n'aient pas développé d'immunité contre ces adénovirus.

Les taux d'adénovirus au Royaume-Uni ont chuté au cours des premiers stades de la pandémie, mais ont grimpé bien au-dessus des niveaux précédents depuis la levée des mesures, a noté Chand.

L'OMS a fait savoir qu'une « augmentation inattendue » des cas d'adénovirus a été enregistrée récemment dans plusieurs autres pays, dont l'Irlande et les Pays-Bas.

D'autres causes possibles de la souche inconnue pourraient être une combinaison d'adénovirus et de Covid ou d'infections antérieures au Covid, a ajouté Chand.