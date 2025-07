Le président français Emmanuel Macron a été officiellement réinvesti à la tête du pays ce samedi matin, pour un second mandat après la proclamation des résultats du second tour de l’élection présidentielle par le président du Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius.

Le chef de l’État a ensuite reçu des mains du général d’armée Benoît Puga, le grand collier de la Légion d’honneur.

Devant de très nombreuses personnalités dont ses deux prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, ou encore son ancien Premier Ministre Édouard Philippe, Emmanuel Macron a prononcé son discours d’investiture au cœur de la salle des fêtes du palais présidentiel.

« À l'heure où les Français me confient à nouveau la plus haute charge, la conscience de la gravité des temps m'accompagne » a-t-il assuré.

Il estime que ce nouveau quinquennat s’ouvre avec un « peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans » et qui « a confié à un président nouveau, un mandat nouveau ».

Emmanuel Macron considère que le « passé » de la France « est l'ardent témoignage » que « c’est dans les temps plus difficiles que la France révèle le meilleur » d’elle-même.

Il fait par ailleurs le « serment de léguer une planète plus vivable » et « une France plus forte » aux futures générations.

Au terme de son discours, il a longuement salué les invités venus assister à ce moment solennel.

À noter néanmoins que le second quinquennat du président réélu débutera de manière officielle le 14 mai à minuit.