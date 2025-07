Affirmant que tout le monde "partage l'excitation" de la rénovation de l'église arménienne, Surp Giragos de Diyarbakir, le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a indiqué, lors de la cérémonie d'ouverture, que les offices religieux débuteront dès demain" et que cette structure, qui a été la cible du terrorisme, sera rouverte pour le culte".

L'église historique de la province de Diyarbakir a été endommagée par les attaques terroristes du PKK en 2015, et a été restaurée grâce à des fonds alloués par le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique, avec la coordination de la Direction générale des fondations de Turquie.

Diverses cultures et confessions vivent pacifiquement ensemble et prient librement à Diyarbakir, qui abrite de nombreuses structures inestimables, a déclaré le ministre Ersoy, comme notamment l’église arménienne, Surp Giragos, et l’église chaldéenne, Mar Petyun.

"Malheureusement, ces deux structures, qui comptent parmi les trésors importants de notre patrimoine culturel, ont été ciblées et détruites par des groupes terroristes, qui voulaient jeter une ombre sur la paix et la tranquillité de la ville ces dernières années", a-t-il expliqué.

"Nous croyons que les lieux de culte dans toute l'Anatolie sont autant de signes de respect et de fraternité entre nous".

Des symboles de bonnes relations entre Arméniens, Turcs, Kurdes

Cette église, qui est la plus grande église arménienne grégorienne du Moyen-Orient, est connue, non seulement des citoyens de la ville, mais aussi du monde entier, a déclaré Ersoy, ajoutant que la restauration de l’église arménienne, Surp Giragos, et l’église chaldéenne, Mar Petyun, a coûté environ 32 millions de livres turques (soit 2,14 millions de dollars US).

Sahak Mashalian, le patriarche des Arméniens turcs, a qualifié la réouverture de l'église de bouée de sauvetage pour la population chrétienne de Diyarbakir, qui est en déclin.

"Elle recèle un message d'amitié important et significatif pour le monde arménien, en termes de développement des relations turco-arméniennes", a-t-il déclaré.

"Il y a tellement d'événements et d'expériences brillants et positifs à exalter dans les relations millénaires turco-arméniennes qui, selon nous, devraient être mises en évidence avec les ponts d'amitié qui doivent être établis à l'avenir".

"Nous devons voir cette église, qui a été ouverte au culte, comme un monument des relations de bon voisinage entre les Arméniens, les Turcs et les Kurdes, les Chrétiens et les Musulmans", a-t-il ajouté.

La Turquie compte une importante population appartenant à la minorité arménienne et des pourparlers de normalisation ont été entamés, plus tôt cette année, entre la Turquie et l'Arménie voisine.

Ergun Ayik, chef de la Fondation de l'église arménienne, Surp Giragos, a déclaré que l’organisme avait œuvré pour la rénovation de cette église, sous la direction de la province de Diyarbakir, et avec le soutien de la Direction générale des fondations de Turquie.

Déclarant que la restauration a été achevée avec un travail délicat et méticuleux, Ayik a ajouté : "Nous espérons préserver cette église pour toujours, avec le soutien de nos acteurs communautaires, étatiques et régionaux".

Après une interruption de sept ans, la cloche de l'église a sonné, et un rite de bénédiction a été mené, des bougies ont été allumées et des prières ont été pratiquées.