Les forces armées russes ont bombardé samedi après-midi une école dans le village de Bilohorivka, où près de 90 personnes s'étaient réfugiées, causant le départ d'un incendie, a dit le gouverneur Serhiy Gaidai.

"Il a fallu près de quatre heures pour éteindre l'incendie et rendre les décombres accessibles, et malheureusement, les corps de deux personnes ont été trouvés", a écrit le gouverneur sur la messagerie Telegram.

"Trente-six personnes ont été évacuées des décombres, dont sept blessés. Soixante personnes sont probablement mortes sous les débris", a-t-il ajouté.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat la véracité de ces informations.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent les Russes de cibler les civils durant la guerre, ce que dément Moscou.

Dans la ville portuaire dévastée de Marioupol, des dizaines de personnes ont été évacuées du site sidérurgique géant d'Azovstal dans le courant de la semaine, opérations menées par les Nations unies et Comité international de la Croix-Rouge.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré samedi soir que plus de 300 civils avaient été secourus et que les autorités allaient tenter maintenant d'évacuer les blessés et les médecins. D'autres sources ukrainiennes mentionnaient des chiffres différents.