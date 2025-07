"Le moment est venu pour l'UE, qui s'est éloignée de ses valeurs fondatrices et a été sous l'influence des politiques à court terme de ses États membres, d'écrire une nouvelle histoire pour elle-même avec le Guerre en Ukraine".

C'est avec ces mots que le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a adressé un message à l'occasion du 9 mai, Journée de l'Europe.

Le Chef de l'Etat turc a particulièrement voulu mettre l'accent sur les défis que représente pour l'Europe et l'UE, la guerre en Ukraine.

"Aujourd'hui, cette tragédie qui se déroule au milieu de l'Europe sous les yeux du monde entier, est un avertissement pour l'UE", a-t-il mis en garde.

Le président Erdogan rappelle que la déclaration Schuman, qui a jeté les bases de l'intégration européenne, est célébrée comme "Journée de l'Europe" depuis 1999, date à laquelle le statut de candidature de la Turquie à l'Union européenne (UE) a été octroyé.

"L'UE est allée bien au-delà d'un projet de paix avec les politiques communes qu'elle a développées du passé au présent. Il est temps pour l'UE, qui s'est éloignée de ses valeurs fondatrices et a été sous l'influence des politiques à court terme des États membres, d'écrire une nouvelle histoire pour elle-même avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, cette tragédie qui se déroule sous les yeux du monde entier est un avertissement pour l'UE. Aujourd'hui, il faut une solidarité, une coopération et, surtout, une perspective visionnaire et courageuse, comme à l'époque où les fondements de l'intégration européenne ont été posés", a-t-il défendu.

Erdogan a souligné que la Turquie a apporté une contribution concrète pour surmonter les défis actuels, non seulement en tant que pays candidat et allié de l'OTAN, mais aussi en tant que partenaire avec un acquis européen solide et profondément enraciné.

Soulignant que les effets négatifs de la guerre en Ukraine, qui ont atteint des dimensions mondiales, ont une fois de plus confirmé l'importance stratégique de la Turquie pour l'UE dans de nombreux domaines, notamment en matière de sécurité, de migration, de chaînes d'approvisionnement et d'énergie, Erdogan a conclu :

"Dans une scène mondiale de plus en plus complexe, il est dans l'intérêt des deux parties de se concentrer sur nos points communs plutôt que sur nos différences, et de développer les relations Turquie-UE dans tous les domaines plutôt que sur les conflits d'intérêts. Je souhaite que la "Journée de l'Europe" conduise à la paix, au bien-être et à la solidarité dans notre géographie commune. Félicitations pour la "Journée de l'Europe''.