Les États-Unis et un certain nombre d'organisations internationales ont appelé, mercredi, à une enquête "transparente et complète" sur le meurtre de la journaliste Shireen Abu Aqleh, correspondante de la chaîne qatarie Al-Jazeera, par l'armée israélienne, dans le nord de la Cisjordanie.

La diplomatie américaine pour les Affaires palestiniennes, l'envoyé spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient et la mission de l'UE en Palestine ont condamné le meurtre de la correspondante d'Al-Jazeera par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie

"Nous présentons nos plus sincères condoléances suite au décès de la journaliste d'Al-Jazeera Shireen Abu Aqleh, a déclaré la diplomatie américaine pour les affaires palestiniennes. Nous encourageons une enquête approfondie sur la mort de la journaliste Shireen Abou Aqleh."

De son côté, le porte-parole officiel de l'Union européenne (UE) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Luis Miguel Bueno, s'est dit "choqué" du meurtre de la journaliste Shireen Abu Aqleh, appelant à une enquête "rapide et indépendante".

"Nous sommes choqués par le meurtre de la journaliste Shireen Abu Aqleh, alors qu'elle couvrait l'incursion israélienne à Jénine. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et appelons à une enquête indépendante et rapide pour traduire les coupables devant la justice", a-t-il souligné dans un tweet insistant que les journalistes ne devront pas être pris pour cible.

La journaliste de la chaîne Al Jazeera a été tuée mercredi par des tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Selon un communiqué du ministère, Shireen Abu Aqleh, 51 ans, a été victime de tirs de soldats israéliens dans la ville de Jénine. Blessée à la tête, elle a succombée à ses blessures.

De son côté, Al Jazeera a accusé Israël d'avoir délibérément tué la journaliste.

"Les forces d'occupation israéliennes, ont assassiné, de sang-froid, notre journaliste, Shireen Abu Aqleh. Ils 'agit d'un crime qui viole les lois et les normes internationales afin de réprimer les médias", a fustigé Al Jazeera.