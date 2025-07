Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a demandé jeudi qu'une place soit "réservée" pour son pays dans l'Union européenne, même si les négociations d'adhésion doivent durer longtemps.

"On entend très souvent que l'Ukraine appartient à la famille européenne et à présent, il importe de réserver cette place" pour le pays dans l'Union européenne, a-t-il déclaré à la télévision publique allemande au début d'une visite dans le pays.

"Nous ne parlons pas vraiment de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE le plus rapidement possible, mais il est très important pour nous de réserver cette place à l'Ukraine", a martelé M. Kouleba sur la chaîne publique ARD.

Kiev a présenté sa candidature à l'adhésion à l'UE le 28 février, quelques jours après le début de l'invasion russe, mais certains pays membres occidentaux ont des réserves, y compris sur l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, cherchant à éviter une procédure d'adhésion accélérée.

Le président français Emmanuel Macron a estimé lundi à Berlin qu'il faudrait "des décennies" à un pays comme l'Ukraine pour rejoindre l'UE, et a suggéré qu'en attendant, elle fasse partie d'une "communauté politique européenne" pouvant inclure également la Grande-Bretagne, sortie de l'UE en 2020.

Une idée soutenue également par le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Je peux vous dire tout de suite qu'aucune alternative à l'intégration européenne de l'Ukraine ne sera acceptable", a mis en garde M. Kouleba jeudi matin lors d'une intervention devant le parti social-démocrate allemand SPD.

Selon lui, la proposition française "ne contredit pas l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'UE".

"Ce qu'elle dit, c'est que nous devons réfléchir stratégiquement à l'avenir de l'Europe et voir comment aider le plus grand nombre de pays possible à y adhérer", fait-il valoir.

"Mais je n'ai pas l'impression que cela exclut l'Ukraine de la liste des membres", estime M. Kouleba, jugeant une éventuelle exclusion "discriminatoire, injuste et contraire aux déclarations publiques de la France et d'autres pays sur le fait que l'Ukraine fait partie de la famille" européenne.

"Jusqu'à présent, je ne vois pas de contradiction entre l'union politique et l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'Union européenne", a souligné le chef de la diplomatie ukrainienne, espérant voir attribuer en juin à l'Ukraine le "statut de candidat" à l'UE.

"Le statut de candidat doit être accordé car cela apportera une reconnaissance à la lutte de l'Ukraine", a-t-il conclu.