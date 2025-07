Le président ougandais Yoweri Museveni a affirmé jeudi que les hommes d'affaires turcs qui investiront dans son pays, seront exemptés des taxes sur les produits exportés vers l’Europe et les États-Unis.

"Nous saluons les investissements turcs. Les investissements en Ouganda ne signifient pas qu'ils se limitent à notre pays, car l’Ouganda est membre de la communauté d'Afrique de l'Est et sert donc de porte d'entrée vers toute la région d'Afrique de l'Est", a déclaré Museveni lors d’un discours au cours du sommet commercial turco-ougandais organisé dans la capitale Kampala, avec la participation de ministres et d’hommes d'affaires des deux pays.

Le chef de l’État ougandais a confirmé que son pays exempterait les hommes d’affaires turcs du paiement des taxes sur les produits fabriqués dans son pays et exportés vers l’Europe et les États-Unis.

Par ailleurs, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Gigi Odongo, a relevé que les hommes d'affaires de son pays se sont tournés vers la Turquie après la pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à l'Agence Anadolu (AA), il a précisé que des hommes d'affaires turcs se sont rendus en Ouganda et y ont vu des opportunités d'investissement, ouvrant la voie au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Pour sa part, la ministre d'État à l'Investissement et à la Privatisation, Annette Evelyn, a fait savoir que le sommet offre de grandes opportunités d'investissements bilatéraux entre les deux pays.