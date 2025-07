"Les questions de médias et de communication, des réseaux sociaux et de la lutte contre la désinformation sont vitales pour assurer une vie politique et sociale saines", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan s'est adressé samedi par vidéoconférence à la réunion des ministres de l'Information de l'Organisation des États turciques qui s'est déroulée à Istanbul.

Il a rappelé la campagne de calomnie et de désinformation menée au moment de la guerre de libération du Haut-Karabagh afin d'insister sur l'importance de cette lutte.

Le chef de l'Etat turc a rappelé que les médias, décrits comme la quatrième force dans une démocratie, peuvent se transformer en un outil de manipulation qui falsifie et dissimule la vérité lorsqu’ils sont aux mains de certaines entreprises mondiales et cercles malveillants.

"Le fascisme numérique est devenu aujourd’hui un élément de menace contre le droit de milliards de personnes à s'informer d'une manière juste et impartiale", a-t-il martelé.