La rencontre a eu lieu en marge de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, dans la capitale allemande, Berlin.

Cavusoglu a déclaré dans un tweet qu'il avait rencontré Linde et Haavisto en marge de la réunion susmentionnée.

Dans des déclarations accordées aux journalistes peu avant la réunion, Cavusoglu a commenté les efforts entrepris par la Suède et la Finlande pour adhérer à l’OTAN, ainsi que la position de la Turquie vis-à-vis de cette question.

Le chef de la diplomatie turque a souligné, plus tôt ce samedi, que tout pays susceptible de devenir membre de l’OTAN ne doit pas soutenir l’organisation terroriste PKK/YPG.

Cavusoglu a relevé que la Suède et la Finlande offrent un soutien public et affiché au PKK et à sa branche syrienne, les YPG, et ce, en dépit de toutes les mises en garde lancées, ce qui impacte négativement sur les sentiments du peuple turc.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a exprimé, vendredi, les réserves de la Turquie quant au processus d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

Dans une déclaration faite aux médias à Istanbul, Erdogan a souligné : « Nous suivons actuellement les développements relatifs à la Suède et à la Finlande, mais nous n’avons pas une opinion favorable à ce sujet ».

Il a ajouté qu’il est « regrettable que les pays scandinaves accordent un accueil chaleureux aux groupes terroristes. En effet, le PKK et les YPG terroristes pullulent dans un pays comme la Suède et occupent pratiquement des sièges au sein de son Parlement ».

Jeudi, la Finlande avait annoncé, dans un communiqué commun cosigné par le président Sauli Niinistö et la Première ministre Sanna Marin, que le pays nordique envisage de déposer une demande d’adhésion à l’OTAN, pour ainsi baliser la voie à l’élargissement de l’Alliance alors que le conflit russo-ukrainien se poursuit.

La Suède avait, ensuite, fait part également de son intention de déposer une requête d’adhésion similaire à l’Alliance transatlantique, indiquant avoir élaboré tous les plans portant sur la demande d’adhésion.