L'armée de l'air américaine a annoncé lundi, dans un communiqué, avoir effectué avec succès samedi le test d'une arme hypersonique, qui a volé à une vitesse cinq fois supérieure à celle du son, après son lancement depuis un avion au large du sud de la Californie.

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à développer des armes supersoniques, dont la vitesse et la maniabilité les rendent difficiles à repérer et à intercepter.

Selon des représentants américains, la Russie a utilisé des missiles hypersoniques contre des cibles en Ukraine, tandis que la Chine a procédé au test d'armes hypersoniques.

Les missiles hypersoniques sont conçus pour voler à grande vitesse et à basse altitude, et pour changer de direction en vol et non suivre une trajectoire linéaire et prévisible, ce qui rend leur interception plus difficile.