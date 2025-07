Élu pour la troisième fois d'affilée meilleur joueur de Ligue 1 lors des trophées UNFP ce dimanche, Kylian Mbappé en a profité pour tenir en haleine le monde du football. En déclarant publiquement que son choix concernant son avenir "est quasiment fait", le meilleur buteur du championnat français maintient le suspense et enflamme encore un peu plus la scène médiatique. Si pour les journaux espagnols son transfert au Real Madrid n'est plus qu'une question de temps, les médias français restent encore mesurés.

Les journalistes ibériques affichaient un plein de confiance ce mardi, à l'image du journal pro-Real Marca qui titrait un grand SI (oui). Sûrs de leur coup, ils n'ont pas hésité à dévoiler les contours de l'opération en annonçant que Kylian Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid, et qu'il a même déjà passé sa visite médicale avec son futur club la semaine dernière, lors d'une escapade dans la capitale espagnole. De plus, le journal affirme que son nouveau transfert percevra 60% de ses droits d'image. Un détail important sur lequel la star parisienne reste très attentive.

L'autre grande gazette madrilène, AS, avance que l'ancien joueur de Monaco touchera une prime à la signature à hauteur de 100 millions d'euros et se verra offrir le plus gros salaire de l'histoire du club estimé entre 40 et 60 millions annuels, sur un contrat d'une durée comprise entre 4 et 6 ans. Sa clause libératoire sera elle aussi mirobolante puisqu'il s'agira de la clause la plus élevée pour un joueur évoluant avec le club madrilène.

Ces sommes astronomiques peuvent faire tourner la tête mais le Paris Saint-Germain peut largement concurrencer le Real Madrid sur le plan financier. C'est pourquoi le suspense demeure toujours intense. À en croire les médias français, aucun accord n'a été trouvé avec le Real ou avec le PSG. Mais Kylian Mbappé devrait encore une fois rencontrer les dirigeants parisiens pour se mettre d'accord sur les contours d'un nouveau contrat avant de prendre une décision sur sa futur destination.

Le Real Madrid et son poids de l'histoire semble avoir un léger avantage sur ce dossier face au Paris Saint-Germain qui n'a pas été en mesure de prolonger son joueur plus tôt. Mais avec un effectif à reconstruire pour espérer remporter une Ligue des champions les saisons à venir, Mbappé pourrait également être l’homme providentiel du nouveau projet sportif des dirigeants parisiens, devant ses acolytes Messi et Neymar, qu'il a totalement éclipsé cette saison. Car sur le terrain, c'est lui seul qui a pleinement ébloui par son talent les supporters parisiens et qui s'est montré comme étant un véritable patron en attaque cette saison. Real Madrid ou Paris Saint-Germain ? Quoiqu’il arrive, une de ces deux écuries va vivre une grande déception cet été.

Mais une chose est sûre, le dénouement de ce feuilleton insoutenable sera révélé avant le premier match de l'Équipe de France en Ligue des Nations, le 3 juin prochain. Affaire à suivre…