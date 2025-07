La Finlande et la Suède ont formellement transmis mercredi leur demande d'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), une demande motivée par l'offensive russe en Ukraine.

"C'est un moment historique que nous devons saisir", a déclaré Jens Stoltenberg, le Secrétaire général de l'OTAN, lors d'une courte cérémonie en présence des représentants de la Finlande et de la Suède auprès de l'Alliance.

"J'accueille favorablement les demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède. Vous êtes nos partenaires les plus proches et votre adhésion à l'OTAN renforcera notre sécurité commune", a-t-il ajouté.

La ratification de cette demande d'adhésion par les parlements des 30 pays membres de l'Alliance devrait prendre jusqu'à un an, selon des diplomates.

La Turquie, membre de l'OTAN, a annoncé qu’elle ne peut pas soutenir l’adhésion de ces deux pays.

Vendredi dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que certains pays scandinaves sont effectivement des "maisons d'hôtes" pour les organisations terroristes.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a également exprimé des réserves quant à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, en soulignant leur soutien à l'organisation terroriste YPG/PKK.