C'était au cours des entretiens téléphoniques réalisés par le porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin, avec le conseiller en politique étrangère du chancelier allemand, Jens Plötner, le secrétaire d'État du ministère suédois des Affaires étrangères, Robert Rydberg, le conseiller du président finlandais, Petri Hakkarainen, le conseiller britannique à la sécurité nationale, Stephen Lovegrove, et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Présidence turque diffusé mercredi.

Les différents échanges ont porté sur les relations bilatérales, les mesures à adopter pour mettre fin à la guerre en Ukraine par la diplomatie et la négociation, les menaces liées à la sécurité alimentaire, les demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ainsi que les questions régionales.

Concernant les demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, Ibrahim Kalin a indiqué à ses interlocuteurs le besoin de prendre des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations de la Turquie en matière de sécurité nationale, leur précisant que le processus n’avancera pas tant que les attentes de la Turquie ne seront pas satisfaites.

Ce dernier a rappelé qu'il est inacceptable d'autoriser la présence de membres des organisations terroristes PKK/PYD/YPG et FETO dans les pays membres et non membres de l'OTAN. Il a ajouté qu'il ne devrait y avoir aucune distinction entre les organisations terroristes et que tous les types de terrorisme devraient être combattus dans un esprit d'unité et de solidarité.

Ibrahim Kalin a également insisté sur la position de principe et les attentes de la Turquie en matière de levée des restrictions injustes à l'exportation dans le domaine de l'industrie de la défense.