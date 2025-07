"Un soutien ferme est apporté à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine contre la guerre inacceptable de la Russie" a rappelé le communiqué commun Turquie-États-Unis partagé mercredi à l'issue de la rencontre entre Cavusoglu et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, au siège des Nations unies à New York.

Le document a indiqué que le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et son homologue américain, Antony Blinken, se sont rencontrés dans le cadre du mécanisme stratégique Turquie-États-Unis.

"La Turquie et les États-Unis sont déterminés à travailler ensemble et en étroite collaboration face aux tests géopolitiques actuels", a ajouté le communiqué avant de poursuivre:

"Un soutien ferme est apporté à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine contre la guerre inacceptable de la Russie."

Au cours de cet échange, les méthodes et mesures concrètes pour accroître la coopération et renforcer les liens commerciaux dans les domaines de la défense, la lutte contre le terrorisme, la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que dans celui du changement climatique ont été discutées, a indiqué le communiqué, notant qu'il a été convenu d'intensifier les consultations sur les questions régionales.