Dans un communiqué, Météo France met en garde les citoyens contre des orages « non exceptionnels pour la saison ».

Ainsi, les départements de la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Vienne, la Haute-Vienne, le Lot, la Corrèze, la Creuse, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire sont placés en vigilance orange.

Météo France explique qu’actuellement « des ondées localement orageuses abordent les côtes atlantiques mais ne présentent pas de caractère violent ».

Mais, il prévoit tout de même une évolution « vers l'est en cours de matinée et concernera une large moitié nord du pays, sans présenter de caractère violent ».

C’est surtout dans l’après-midi que Météo France prévoit « de nouveaux orages » qui vont se former sur les reliefs de l'Auvergne et du Forez et « pourront donner de fortes rafales ainsi que de la grêle ».

Enfin, en fin d'après-midi, « un axe orageux devrait se former sur le sud de l'Aquitaine et remonter ensuite rapidement vers le Périgord, le Limousin, le Quercy, et l'est du Poitou et des Charentes, en donnant de fortes rafales (jusqu'à 100/110 km/h) ainsi que par endroits de la grêle », explique Météo France qui demande « une très grande vigilance ».