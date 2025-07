Le ministère turc de la Santé a annoncé, dimanche, qu'aucun cas de Monkeypox n'avait été détecté dans le pays.

La Direction générale de la santé du ministère a déclaré que le virus de la variole du singe appartient à la famille des "Orthopoxvirus" et est considéré comme une maladie animale qui provient d'animaux sauvages tels que les rongeurs qui est parfois transmise à l'homme.

Les autorités sanitaires turques ont souligné que la maladie peut être aéroporté, ou transmise par contact des lésions cutanées, des liquides biologiques, par les sécrétions respiratoires et par contact des surfaces contaminées.

Le ministère a expliqué qu'il s'agit d'une maladie spontanément résolutive et que ses symptômes disparaissent généralement entre 14 et 21 jours.

Elle a souligné que la Direction générale de la santé publique et des maladies infectieuses en alerte précoce du ministère turc de la Santé suit les développements liés au virus, en échangeant des informations avec des contacts internationaux dans d'autres pays, avec l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union européenne.

Récemment, plusieurs pays occidentaux ont enregistré des infections du virus Monkeypox, dont 23 cas en Espagne, 20 au Portugal, tandis que des cas individuels ont été détectés en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada, en plus d'une infection en Israël.

Le "Monkeypox" est un virus rare similaire à la variole humaine, qui a été détecté pour la première fois en République démocratique du Congo dans les années 1970.

La "variole du singe" provoque des maux de tête, de la fièvre et une éruption cutanée qui commence sur le visage et se propage dans le reste du corps.