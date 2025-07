Les services de renseignement turcs (MIT) ont neutralisé un terroriste du PKK/HPG dans la région de Mossoul, dans le nord de l'Irak.

Mehmet Erdogan, alias "Ahmet Rubar", est connu pour être le "responsable de terrain du PKK/HPG à Mahmour-Kirkouk-Souleimaniye" en Irak.

Le terroriste, recherché par les forces de police turques, a un long casier judiciaire lié au PKK. Il était impliqué dans de nombreux attentats terroristes qui ont coûté la vie à des civils et des soldats turcs depuis les années 1990.

Le terroriste a été neutralisé le 21 mai à Mossoul, selon les informations obtenues auprès de sources sécuritaires turques.

Au cours de sa campagne terroriste vieille de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, qui figure sur la liste des organisations terroristes de la Turquie, des États-Unis et de l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Les YPG sont la branche syrienne du PKK.