"La Turquie a mené la lutte la plus ferme contre le terrorisme globale. En tant que radiodiffuseur public de Turquie, nous appelons à une coopération solide pour lutter contre le fléau du terrorisme, quelles que soient sa source et sa cible.” a-t-il déclaré le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, lors du sommet organise a Istanbul et à laquelle ont participé les membres de l'Union européenne de radio-télévision (UER).

Soulignant que les valeurs traditionnelles d'impartialité, d'équité et de vérité devraient être les principes immuables de l'avenir des médias numériques, Sobaci a déclaré: "En tant que membres de l'UER, je suis convaincu que nous continuerons à renforcer et développer notre coopération avec des initiatives conjointes et créatives, dans un esprit de solidarité, pour un avenir plus pacifique, et pour enrichir la culture audiovisuelle."

"Aujourd’hui, nous devons voir le monde dans son ensemble, indépendamment des personnes et des géographies. Nous devons réaliser qu’ignorer les hommes n’est pas une solution et que chaque être humain a de la valeur. »faisant référence à la devise du président turc Recep Tayyip Erdogan "Le monde est plus grand que cinq". a-t-il ajouté en faisant référence à la devise du président turc Recep Tayyip Erdogan "Le monde est plus grand que cinq".

Le sommet organisé sur deux jours par le radiodiffuseur public de Turquie, a débuté lundi.

Les représentants de l'Union européenne de radio-télévision (UER) se réunissent pour la première fois en présentiel depuis deux ans à Istanbul.

S'exprimant lors du sommet, le directeur général de l'UER, Noel Curran, a remercié TRT pour cette "magnifique" organisation et son accueil chaleureux. "Il nous est très cher d'être ensemble. Nous espérons accroître notre coopération avec TRT à cette occasion.", a-t-il déclaré.