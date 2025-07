Le conseiller a fait savoir, dans un communiqué publié sur Telegram, ce mardi, qu'environ 200 cadavres avaient été retrouvés lors du déblayage des décombres d'un grand immeuble à proximité d'une station-service à la périphérie de la ville, rapporte la chaîne d’information américaine CNN.

Andriouchtchenko a ajouté que les corps avaient été retrouvés "dans les sous-sols d'un immeuble détruit", et qu'ils étaient en "état de décomposition avancée".

"En raison du refus des résidents locaux de récupérer et d'embaumer les cadavres, le ministère russe des Urgences a quitté le site", a affirmé Andriouchtchenko.

"Les cadavres gisaient toujours dans les décombres, et des odeurs nauséabondes peuvent être senties dans presque tout le quartier, après les opérations de déblaiement partiel", a fait savoir le conseiller.

Certains responsables ukrainiens affirment que plus de 20 000 habitants de Marioupol avaient trouvé la mort au cours des trois mois de combats dans la ville, et que plusieurs morts avaient été enterrés à la hâte dans les arrière-cours des habitations.

Andriouchtchenko a déclaré que le processus de réinhumation a été rendu compliqué en raison de l'insistance des responsables russes pour que les cadavres soient amenés à la morgue, et que les personnes chargées de réceptionner les corps devront accepter d'enregistrer une séquence vidéo affirmant que le défunt avait été tué par l'armée ukrainienne, rapporte la CNN.

"La ville s'est transformée en un cimetière", a ajouté le conseiller du maire de Marioupol.

L'armée russe a annoncé la prise de contrôle totale de la ville de Marioupol par l’armée russe, dans la journée du vendredi, ainsi que de son port stratégique donnant sur la mer Noire en Ukraine, et ce, après environ 3 mois de siège et la reddition de tous les soldats et éléments armés encerclés dans l'usine Azovstal.

Depuis le 24 février, la Russie a lancé une attaque militaire contre son voisin l'Ukraine, qui a provoqué, une crise humanitaire, impacté les secteurs de l'alimentation et de l'énergie dans le monde entier et poussé de nombreuses capitales à imposer des sanctions économiques, financières et diplomatiques à Moscou.