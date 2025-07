Le directeur de la Communication de la présidence turque, le Prof. Dr. Fahrettin Altun, a présidé aujourd’hui la cérémonie d’ouverture du Sommet des médias Turquie-Afrique qui se tient les 25 et 26 mai à Istanbul.

Quatre-vint membres de presse de 45 pays africains ainsi que des diplomates africains, des cadres d'institutions publiques, des représentants des médias, des universitaires, des représentants du secteur privé et des organisations non gouvernementales ont pris part à ce sommet organisé par la direction de la Communication à l'occasion de la journée de l'Afrique du 25 mai.

“Le dialogue et l'attention portée par la Turquie au continent africain sont basés sur l'égalité et l’intérêt mutuel. Grâce à Dieu, nous voyons que cette approche est saluée par nos frères africains”, a souligné, d’emblée, le Prof. Dr. Altun, dans son discours inaugural de ce sommet.

D’ailleurs, l’édition 2022 de ce sommet s’inscrit dans l’ambition de la Turquie de créer des opportunités de coopération et de coordination entre les membres de presse turcs et africains, en vue d’échanger leurs expériences respectives et renforcer leurs partenariats de collaboration.

A cette occasion, le directeur de la Communication de la présidence s’est félicité du lancement de la plateforme numérique de TRT Français. “C’est un projet important pour faire entendre la voix du continent africain dans le monde”, a noté M. Altun.

A noter que le sommet Turquie-Afrique qui se déroule sur deux jours, comprend des sessions sur les difficultés rencontrées dans le domaine du journalisme dans la période post-pandémique, les défis tels que “le siège du journalisme par le numérique”, ainsi que l’égalité des sexes dans le secteur des médias.

Les intervenants partageront leurs évaluations sur l’ordre international lors du sommet où les journalistes turcs et africains discuteront de la perspective africaine des médias mondiaux.

Le sommet se conclura, également, par des sessions spéciales organisées à l’issue des présentations des représentants de compagnies turques ayant investi en Afrique et des établissements et institutions contribuant au capital social du continent.