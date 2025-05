1-En Cisjordanie occupée, Israel poursuit son attaque sur le camp de Jénine. Le maire de la ville, Mohammad Jarrar, accuse l’armée israélienne de forcer des familles palestiniennes à quitter plusieurs quartiers du camp de réfugiés. Ces personnes déplacées seraient regroupées à l’ouest du camp, pendant que les bulldozers israéliens détruisent rues et infrastructures. Jénine, selon le maire, ressemble à une ville fantôme, totalement assiégée, où ni médecins ni habitants ne peuvent circuler.

2/ La californie à nouveau touchée par un incendie important. Un nouvel incendie s’est déclaré ce mercredi 23 janvier au nord de Los Angeles, près du lac Castaic, et il progresse à une vitesse folle. Déjà 3.800 hectares partis en fumée en quelques heures, et les vents chauds et secs de Santa Ana attisent les flammes et forment un énorme nuage de fumée au-dessus de la région. 4.600 pompiers sont sur le terrain pour tenter de contenir ce brasier. En attendant, 31.000 habitants ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons.



3/ Donald Trump multiplie les mesures anti-immigration : 1.500 soldats supplémentaires seront déployés à la frontière mexicaine dans les prochaines 48 heures, portant leur total à 4.000. Objectif ? Renforcer les barrières, surveiller par les airs et accélérer l’expulsion de migrants. Seul bémol sur l’efficacité de cette mesure, la plupart des migrants arrivent légalement aux États-Unis avec un visa et y restent après son expiration.

4/Outre-mer, l‘assemblée nationale française a voté hier le premier volet de la loi d’urgence sur Mayotte. Il s’agit d’assouplir les règles d'urbanisme pour permettre une reconstruction rapide. Le département a été ravagé le 14 décembre dernier par le cyclone Chido.

Outre mer toujours, le tribunal a requis 30 mois de prison dont 15 avec sursis contre le leader du mouvement contre la vie chère, Rodrigue Petitot. Ses avocats ont demandé la relaxe. Le verdict sera rendu demain. Le militant était poursuivi pour s'être rendu à la résidence du Préfet pour le rencontrer, cela sans rendez-vous.

-5- Et pour finir du football, avec un focus sur l’europaleague

Ce soir, Lyon joue contre Fenerbahçe en Europa League, un match décisif pour les Turcs qui doivent gagner pour espérer passer en 16èmes, alors que Lyon est bien installé en tête.

De son côté, le PSG réalise une remontée spectaculaire en Ligue des champions, battant Manchester City 4-2 après avoir été mené de deux buts a zéro