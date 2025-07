Salvador Ramos, 18 ans, a aussi publié un message déclarant qu'il allait abattre sa grand-mère, puis un autre message confirmant qu'il avait effectivement fait feu contre cette dernière, a indiqué Greg Abbott lors d'une conférence de presse.

Touchée à la tête, la grand-mère de Salvador Ramos a survécu et a appelé la police.

Hébergé par ses grands-parents, le jeune homme a fui le domicile familial à bord de son véhicule pour se rendre à l'école élémentaire Robb, à Uvalde, à proximité de laquelle il a accidenté le véhicule.

Muni d'un fusil d'assaut et équipé d'un matériel de type militaire, il est entré dans le bâtiment via une porte annexe. Il s'est alors barricadé dans une salle de classe, abattant les écoliers et enseignants de celle-ci, avant d'être abattu par un membre des forces de l'ordre intervenu sur les lieux, a déclaré Greg Abbott.

Les messages publiés sur Facebook sont les seuls avertissements effectués avant la fusillade, a-t-il indiqué, ajoutant que Salvador Ramos n'avait a priori ni de casier judiciaire, ni de problèmes de santé mentale avérés.