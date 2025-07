Les récentes explosions en Transnistrie ont suscité des inquiétudes quant au fait que la Moldavie soit entraînée dans la guerre russo-ukrainienne. Cependant, le conflit a également un impact déstabilisateur sur les Balkans occidentaux, car il a fait pression sur les pays de cette région pour qu’ils « choisissent un camp » alors que la marge de neutralité se réduit dans toute l’Europe.

Le Kremlin considère que l’opportunité d’exploiter les tensions dans la région est avantageuse pour la quête de la Russie pour contrer l’expansion de l’OTAN vers l’Est. Bien que les experts diffèrent sur la mesure dans laquelle la Russie pourrait jouer un rôle déstabilisateur, les crises politiques, les malaises économiques, les problèmes gouvernementaux majeurs et la fuite des cerveaux de ces dernières années dans les Balkans ont donné à Moscou l’occasion de s’ingérer. Le prétendu complot de coup d’État soutenu par la Russie au Monténégro en 2016 a contribué à ces points de vue.

Moscou exerce une grande partie de son influence dans la « cour intérieure » de l’Europe via la Serbie. L’Église orthodoxe serbe et les médias liés au Kremlin ont un rôle à jouer à cet égard.

Surtout, alors qu’une grande partie de l’Europe s’est unie derrière des sanctions strictes contre la Russie après le 24 février, la Serbie n’a pas rejoint cette majorité. De plus, depuis que les soldats russes sont entrés en Ukraine, le nombre de vols directs quotidiens de Belgrade à Moscou est passé de un à trois.

Le point de vue de Sarajevo

L’ordre politique fragile en Bosnie-Herzégovine est devenu de plus en plus tendu depuis le début du conflit.

À Sarajevo, on craint que la Russie ne transforme la République serbe – l’entité à prédominance serbe de la Bosnie-Herzégovine constituant 49 % du territoire de la Bosnie-Herzégovine, en une « Transnistrie » dans les Balkans. Milorad Dodik, l’actuel membre serbe de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, avait menacé de séparer la République serbe de la Bosnie-Herzégovine conformément à ses opinions sur le « monde serbe ».

Dodik a attisé les revendications nationalistes, sapant gravement l’équilibre d’après-guerre de la Bosnie-Herzégovine tout en défiant Sarajevo de reprendre certains pouvoirs que la République serbe possède maintenant. Il est allé jusqu’à interdire à la police et aux agences de renseignement de l’État d’opérer en République serbe tout en mettant en place des institutions parallèles et même en annonçant son intention de créer une armée de la République serbe.

Avant le conflit ukrainien, les autorités de Sarajevo s’inquiétaient déjà de la survie de la Bosnie-Herzégovine en tant qu’État souverain, mais ces préoccupations n’ont fait que s’approfondir après le 24 février. Les actions de Moscou en Ossétie du Sud en Géorgie, en Transnistrie en Moldavie et dans certaines parties de l’est de l’Ukraine font craindre que la Russie n’inonde également la République serbe d’argent, d’armes et de conseillers militaires pour établir son influence.

À Sarajevo, il y a eu un grand soulagement après que la résistance ukrainienne soutenue par l’Occident ait fait perdre du sang aux Russes en les empêchant de s’emparer de Kiev. « Si Kiev était tombée aux mains de la Russie, la République serbe aurait déclaré son indépendance et nous serions déjà en guerre », a déclaré Harun Karcic, journaliste et analyste politique bosniaque couvrant les Balkans, à TRT World.

L’adhésion à l’OTAN ?

Depuis les années 2000, on parle de l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’OTAN et les États-Unis soutiennent l’entrée de ce pays dans l’Alliance occidentale. Dans la pratique, cependant, ce n’est pas possible.

Bien que les dirigeants bosniaques musulmans et croates du pays souhaitent voir la Bosnie-Herzégovine rejoindre l’OTAN, Dodik s’y oppose catégoriquement. Les grandes décisions de politique étrangère nécessitent un consensus entre les trois parties de la présidence tripartite, ce qui explique également pourquoi la Bosnie-Herzégovine n’a jamais imposé de sanctions à la Russie après le 24 février.

Des fractions de la population qui soutiennent Poutine s’opposent également avec fermeté à l’idée de l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’OTAN. De nombreux Serbes de Bosnie arborent le symbole Z, et par exemple les Night Wolves, un gang de motards pro-russes, ont organisé des rassemblements en République serbe pour exprimer leur soutien à la campagne militaire de Poutine en Ukraine.

En mars, l’ambassadeur de Russie à Sarajevo, Igor Kalabukhov, a menacé la Bosnie-Herzégovine en disant qu’elle serait « traitée comme l’Ukraine » en référence à la volonté de ce pays d’adhérer à l’OTAN. « Si [la Bosnie-Herzégovine] choisit d’être membre de quoi que ce soit, c’est son affaire intérieure. Mais il y a une autre chose, c’est notre réaction », a déclaré Kalabukhov. « Nous avons montré l’exemple en Ukraine. S’il y a des menaces, nous réagirons » a-t-il dit.

Moscou pourrait reconnaître « l’indépendance » de la République serbe si l’administration Poutine est sérieusement préoccupée par l’entrée de la Bosnie-Herzégovine dans l’OTAN. Dans de telles circonstances, la Bosnie-Herzégovine pourrait se retrouver dans un état de conflit armé. À ce moment-là, des « soldats de la paix » russes pourraient se présenter à Banja Luka ou dans d’autres parties de la République serbe via la Serbie pour aider à « stabiliser » la situation.

Tout comme les actions de la Russie en Géorgie, en Ukraine et en Moldavie ont créé des conditions qui rendent irréaliste l’adhésion de ces pays à l’OTAN, une présence russe dans certaines parties de la République serbe aurait le même effet.

Une République serbe devenant une république séparatiste pro-russe de facto dans les Balkans occidentaux placerait ce pays « indépendant » aux frontières de deux membres de l’OTAN : la Croatie et le Monténégro. Selon Moscou, cela conduirait la Russie à une épreuve de force avec l’OTAN or les États-Unis et d’autres puissances occidentales préconiseront l’intégration de plus de pays aux frontières de la Russie dans l’Alliance.

Les perceptions de menace de la Russie

L’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’OTAN priverait Moscou des moyens de revendiquer une influence dans les Balkans occidentaux via la République serbe. Cette influence sur la République serbe permet au Kremlin de profiter des tensions ethniques et religieuses en Bosnie-Herzégovine, ce qui aide Moscou dans une certaine mesure à distraire l’Occident de la guerre de la Russie en Ukraine.

« La Russie est préoccupée par l’adhésion de la Bosnie à l’OTAN parce qu’elle croit qu’elle est encerclée », explique John Feffer, directeur de Foreign Policy in Focus, dans une interview accordée à TRT World. « Poutine a un esprit de garnison, et il ne veut pas voir la Bosnie faire partie des armées qui l’encerclent. En tout cas pour Poutine, c’est un conflit civilisationnel. »

Il y a aussi d’autres facteurs idéationnels en jeu. « Aucun de ces pays des Balkans occidentaux ne peut contribuer de manière aussi significative à l’OTAN dans le contexte de sa force militaire, mais plutôt par leur adhésion qui aidera à repousser l’influence russe en Europe », a déclaré à TRT World Sasha Toperich, un ancien diplomate bosniaque qui occupe actuellement le poste de vice-président principal du Transatlantic Leadership Network.

Cependant selon Feffer, « la neutralité n’est plus une option aussi attrayante qu’elle l’était avant l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, du moins pour ceux qui espéraient que la Bosnie pourrait représenter une sorte de terrain d’entente entre les Balkans occidentaux et la Serbie ». « Et, bien sûr, compte tenu de la structure de gouvernance en Bosnie-Herzégovine, la neutralité une chose fonctionnelle plutôt qu’un principe »

Néanmoins, une conséquence du conflit russo-ukrainien a été le soutien croissant à Sarajevo et dans d’autres parties de la Bosnie-Herzégovine pour entrer dans l’OTAN, bien qu’irréaliste. Pourtant, la Bosnie-Herzégovine reste un partenaire de l’OTAN et l’Alliance pourrait élargir sa présence dans le pays, ce qui serait légitime en vertu de l’accord de paix de 1995.

De nombreux Bosniaques qui s’opposent à la politique de Dodik considèrent la Force de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (EUFOR) comme une mesure temporaire pour aider à maintenir la paix, appelant au renforcement des activités de cette force dans leur pays.

Alors que la Bosnie-Herzégovine traverse sa plus grave crise d’après-guerre, de telles actions enverraient un message au Kremlin et aux éléments pro-Poutine en Serbie et en République serbe sur l’engagement des institutions occidentales à contrer l’influence russe et les mandataires de Moscou dans le pays des Balkans. Par conséquent, l’Occident peut faire beaucoup pour aider Sarajevo à maintenir la stabilité de la Bosnie-Herzégovine et à défendre sa souveraineté nationale.