Avec une forte présence de journalistes et de professionnels des médias de 45 pays du continent africain, le sommet Turquie-Afrique a clôturé ses travaux ce soir à Istanbul.

Ce rendez-vous organisé les 25 et 26 mai par la direction de la Communication de la présidence turque, était l’occasion pour les participants de faire le point sur la dynamique de l’évolution soutenue des rapports économiques, culturels et médiatiques avec les différents pays du continent.

Les différents ateliers du sommet ont été marqués par la participation d’intervenants turcs et africains de différents horizons : des diplomates, des cadres d'institutions publiques, des journalistes, des représentants des médias, des universitaires, des entrepreneurs du secteur privé et des organisations non gouvernementales.

Parmi les thématiques qui ont suscité un intérêt particulier lors de ce sommet, le débat sur l’avenir des médias en Afrique à l’épreuve du numérique et du nouvel ordre mondial suite à l'épidémie du Covid-19, la représentation et l’image de l’Afrique dans les médias occidentaux.

A rappeler que la cérémonie d'ouverture du sommet a été présidée par Fahrettin Altun, directeur de la Communication de la présidence turque, dans laquelle il a rappelé, lors de son allocution, que “le dialogue et l'attention portée par la Turquie au continent africain sont basés sur l'égalité et l’intérêt mutuel”.