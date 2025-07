Le Conseil turc de la sécurité nationale (MGK) a rappelé que les opérations en cours aux frontières du sud de la Turquie ne visent en aucun cas l'intégrité territoriale des pays voisins, mais sont motivées par un souci de sécurité nationale.

Selon le communiqué partagé jeudi à l'issue d'une réunion tenue à Ankara et dirigée par le président Recep Tayyip Erdogan, le Conseil a insisté sur la ferme détermination de la Turquie à lutter contre toutes les organisations terroristes à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières.

"Les opérations en cours aux frontières du sud de la Turquie ne visent en aucun cas l'intégrité territoriale de nos voisins, mais sont motivées par un souci de sécurité nationale", a précisé le document.

La Turquie a "toujours respecté l'esprit d’allié" dans les alliances internationales et "attend la même sensibilité et sincérité" de ses alliés en retour.

Le Conseil a exhorté les pays qui violent le droit international en soutenant le terrorisme à mettre fin à ces pratiques et à prendre en compte les sensibilités sécuritaires de la Turquie.

Concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Conseil a estimé qu’un cessez-le-feu global doit être décrété le plus rapidement possible afin d’aboutir à une solution pacifique dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Le MGK a notamment dénoncé les actions provocatrices de la Grèce dans la mer Égée en violation des traités et rappelé l’intransigeance de la Turquie dans la protection de ses droits et intérêts.

L'augmentation des actes islamophobes dans certains pays a également été pointée du doigt par le MGK qui a, pour finir, rappelé l'importance de préserver la stabilité de la Libye et la tenue d'élections sur l'ensemble du territoire.