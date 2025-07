La Turquie et l'Azerbaïdjan envisagent de signer un accord de coopération dans le domaine de l'espace et des satellites, au cours du Festival TEKNOFEST qui se tient actuellement à Bakou.

Dans une déclaration à l’Agence Anadolu, le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie Mustafa Varank a fait savoir que son pays et l'Azerbaïdjan ont l'intention de signer des accords de coopération dans plusieurs domaines.

"Les agences spatiales turque et azerbaïdjanaise signeront un accord de coopération", a précisé le ministre.

Les deux pays signeront notamment deux accords de coopération concernant le développement des capacités des petites et moyennes entreprises (PME) dans le domaine de la technologie et de l'industrie.

Le festival "TEKNOFEST Azerbaïdjan" est organisé par la Fondation turque "T3", le ministère azerbaïdjanais du Développement numérique et des Transports, et le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie, avec le soutien d'importantes entreprises et institutions, et la participation de l’Agence Anadolu (AA) comme "partenaire de communication mondiale".

Le festival qui a débuté jeudi et se poursuivra jusqu'au 29 mai, propose divers spectacles, démonstrations et compétitions.

En septembre 2012, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, avait déclaré que son pays ferait du festival TEKNOFEST une marque mondiale en l'organisant dans des pays amis et alliés, à commencer par l'Azerbaïdjan.

TEKNOFEST est considéré comme le plus grand festival au monde dans le domaine des technologies aéronautiques et spatiales, et un moyen important en Turquie de découvrir les talents parmi les jeunes participants qui présentent leurs inventions technologiques comme les missiles, les robots, les drones et les technologies vertes.