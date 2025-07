En raison de l’impact conséquent de l'éducation sur l'emploi, les rémunérations des salariés et la croissance économique, le droit d'accès à une éducation de qualité est considéré comme l'un des piliers du Développement durable à la fois dans les objectifs 2030 des Nations unies (ONU) et dans le Document de stratégie de l'Union africaine intitulé "Agenda 2063".

Les contributions de la Turquie dans le domaine de "l'éducation de qualité" à l'échelle mondiale ont atteint un niveau significatif au cours des cinq dernières années.

La Fondation Maarif est présente dans 27 pays africains

Au-delà des écoles ouvertes à l'étranger par le ministère de l’Éducation nationale turque dans le but de trouver des solutions aux problèmes d'éducation des citoyens turcs résidants hors de leur pays, la Fondation Maarif de Turquie offre aujourd'hui des services d'éducation formelle et non formelle et même d'hébergement à plus de 50 000 élèves et étudiants de diverses nationalités, avec 461 établissements d'enseignement ouverts dans 49 pays à travers le monde.

La Turquie, figure ainsi parmi les 5 premiers pays au monde en termes de prévalence des chaînes scolaires internationales grâce au travail de la Fondation Maarif, qui mène des activités éducatives dans 20 des pays figurant sur la liste des pays les moins avancés.

En droite ligne avec l'approfondissement et le renforcement des relations avec l'Afrique, 27 des 49 pays où la Fondation Maarif de Turquie opère, sont situés sur le continent africain.

- Les activités éducatives menées par la Turquie en Afrique n'ont pas commencé avec la Fondation Maarif, et ne se limitent pas à elle.

L'Institut Yunus Emre est implanté dans 9 pays du continent africain, du Nord au Sud. Des départements de turcologie et des centres d'études turques sont établis en coopération avec les universités bien connues sur le continent.

On peut également citer le soutien apporté par l'Université technique d'Istanbul à la création de facultés d'Ingénierie dont le premier exemple est visible à Djibouti. En outre, les études menées par l'Université internationale des sciences médicales, les projets développés par les universités turques dans le cadre d'Erasmus sont des exemples d’activités éducatives que la Turquie mène en Afrique.

En outre, les lycées internationales Imam Hatip et les programmes internationaux de théologie, menés avec succès par la Fondation Diyanet depuis un certain moment, le soutien apporté par l’Agence turque de coopération et de développement (TIKA) aux projets éducatifs ou encore les bourses d'études offertes aux étudiants africains par la Présidence des Turcs à l’étranger et des Communautés affiliées (YTB) s'affirment comme d'autres institutions porte-étendard.

Le ministère de l'Éducation, en plus d'offrir la possibilité de poursuivre les études par le biais d'accords dans le domaine de l'éducation, ajoute d'autres dimensions aux activités éducatives menées par la Turquie en Afrique, grâce à ses efforts dans des domaines tels que l'enseignement professionnel et la formation pédagogique.

La création de la Fondation Maarif de Turquie en 2016, ajoutée aux activités d'autres institutions dans les pays où des établissements d'enseignement ont été ouverts par Maarif, ont facilité la coordination des activités entre ces institutions et permis un gain de temps, d'énergie et d'autres ressources.

L'Afrique n'est pas un seul pays

Les activités de la chaîne d'écoles internationales de la Fondation Maarif de Turquie en Afrique couvrent à la fois le contenu de l'éducation et la construction du terrain juridique et physique qui rendra cette éducation possible.

Pour réussir dans ce domaine, il est nécessaire de pouvoir développer des solutions originales à divers problèmes qui se posent à des niveaux différents dont certains sont universels, d'autres locaux.

Premièrement, bien qu'une approche panafricaine intégrée à ses différences soit acceptée au sein de l'Union africaine, dont tous les pays du continent sont membres sans exception, l'Afrique ne se limite pas à un seul pays.

Aussi, la perception de "l'Afrique indigente, sans histoire ni civilisation, se composant de déserts et de jungles sans fin" doit être effacée des esprits.

Nous devons également apprendre à construire une relation équitable, sans oublier que nous sommes privés de l'extraordinaire richesse des contributions que les Africains peuvent offrir au monde en raison d'une anomalie honteuse, la colonisation.

La fin des activités de FETÖ dans la région

De nombreuses études sur l'amélioration de la qualité et la réussite de l'éducation affirment que l'état physique des écoles a un effet très limité sur la réussite des élèves. Cependant, quand on considère que plus de la moitié des enfants scolarisables en Afrique ne peuvent pas accéder à l'éducation même s'ils le souhaitent, faute de salles de classes suffisantes, il est évident que les actions n'auront pas de sens sans une certaine "présence" matérielle.

Dans certains pays africains, où un seul manuel peut être utilisé par sept élèves, il n'existe pas non plus de programmes de formation pédagogique pour les enseignants. Il y a également d'autres problèmes, notamment le fait que la langue parlée à la maison soit souvent différente de la langue "officielle" enseignée à l'école, ou encore l'utilisation de programmes et de techniques d'enseignement datant de l'époque coloniale, détachés des réalités et des besoins du pays.

Il ne faut pas oublier que les écoles affiliées à FETÖ (organisation terroriste guléniste - responsable de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 en Turquie), qui opèrent dans les pays africains depuis les années 1990, causent également des dommages multidimensionnels à l'environnement éducatif de ces pays. Il est indispensable de préciser que FETÖ entrave avec impétuosité le libre arbitre des individus et n’hésite pas à recourir à la violence, la corruption, la fraude et à tous moyens illégaux afin de parvenir à ses desseins.

Au cours des cinq dernières années, 118 écoles affiliées à FETÖ dans 16 pays africains ont été transférées à la Fondation Maarif de Turquie, conformément aux demandes formulées par les pays concernés.

Le déroulement sans difficulté des processus de transfert et l'amélioration notable des résultats scolaires et des normes physiques des écoles après le transfert ont conduit à la consolidation de la confiance en la Turquie sur le continent.

Or, limiter toutes les activités de Maarif à cette période de transformations des écoles affiliées à FETÖ et les évaluer uniquement sur cet axe fausserait la réalité.

Des réponses spécifiques à des questions difficiles

La Fondation Maarif de Turquie vise à assurer une interaction mutuelle entre les différentes cultures, à établir des relations d'égalité, à instaurer un état d’esprit qui considère les différences comme une richesse, et à créer un climat éducatif dynamique qui permettra à tous les acteurs impliqués dans les processus éducatifs d'échanger et de reproduire des informations.

La plus grande contribution des écoles de la Fondation Maarif de Turquie sera l'approche éducative originale, formée sur la base des conditions locales et des besoins réels du terrain.

Au cœur de cette approche originale se trouve une conception de programme dynamique qui répondra aux besoins réels et s'adaptera aux conditions variables d'un pays à l'autre, tout en maintenant son standard avec un profil d'apprenant solide.

Les élèves reçoivent une éducation solide leur permettant de poursuivre leurs études supérieures après le secondaire et de construire une vie selon leur choix, dans n'importe quel pays du monde. Il est, dès lors, important que les élèves et étudiants protègent leur propre patrimoine historique et culturel, leurs identités en tant qu'individus intelligents, consciencieux, volontaires et actifs, et évitent de s'éloigner de leur propre essence.

En ce sens, dans les écoles de la Fondation Maarif de Turquie, les élèves reçoivent un enseignement de qualité des sciences et des mathématiques, ainsi qu'un solide enseignement des sciences sociales afin qu'ils puissent mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent. En outre, la formation vise à apprendre et à atteindre un bon niveau en turc et dans une autre langue étrangère comme l'anglais ou le français, en plus de leur langue maternelle. Elle vise également à soutenir le processus éducatif des élèves et étudiants avec l’utilisation des nouvelles technologies et à assurer le respect des différences culturelles dans les écoles.

De plus, il est nécessaire de souligner que l'éducation est toujours un service public. Même si la Fondation Maarif possède des établissements d'enseignement privé, une coopération étroite est en cours de développement avec toutes les autorités officielles, en particulier les ministères de l'Éducation des pays dans lesquels elle opère. Dans ce contexte et dans le cadre d’une responsabilité publique, les enfants et les jeunes étudiants méritants mais n’ayant pas accès à une éducation de qualité sont soutenus par diverses bourses et programmes de soutien.

Aussi, les écoles ne doivent pas être des centres de transfert d'informations à sens unique et statique afin d'inculquer aux étudiants des notions de prise de conscience et une confiance en soi qui auront leur mot à dire sur le destin de leur propre pays, ainsi que de fournir aux élèves et étudiants des normes académiques élevées.

Il est aussi primordial de se rappeler qu'il est nécessaire de fournir aux enfants et aux jeunes étudiants un terrain approprié, sur lequel ils peuvent découvrir et réaliser leur potentiel.