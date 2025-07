Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a insisté sur le niveau exemplaire des relations entre la Turquie et l'Azerbaïdjan.

Erdogan s'est exprimé samedi au festival turc TEKNOFEST, dédié à la technologie aérospatiale qui se déroule actuellement à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise.

S'exprimant sur les relations turco-azerbaïdjanaises, Erdogan a déclaré:

"Nous avons porté nos relations bilatérales à un niveau qui sera un exemple pour la région, mais aussi pour le monde entier."

"Avec l'inspiration que nous tirons de notre histoire commune, nous renforçons encore plus l'amitié et la confiance entre nous et nous affirmons encore plus notre unité", a-t-il poursuivi.

Erdogan a assuré que les pressions et les menaces ne pourront jamais intimider la Turquie qui s’opposera toujours contre l'occupation et l'injustice tout en défendant sa cause légitime.

"Nous n’avons aucune visée ni sur le territoire ni sur la souveraineté de personne, comme nous n'avons pas un seul lopin de terre à donner", a-t-il martelé.

Le chef de l'Etat turc, a affirmé, "Nous sommes les membres d'une nation courageuse qui s’oppose à la cruauté et l'injustice, de toutes ses forces" avant de poursuivre:

"La Turquie soutient fermement la paix durable que mon cher frère Aliyev souhaite établir avec l'Arménie au nom de la paix et de la stabilité régionales."