Après 36 minutes de retard, le Real Madrid et Liverpool pouvaient enfin débuter le match de leur saison. Si la prestation des Espagnols ne restera pas gravée dans les mémoires, celle de Thibaut Courtois le sera.

Acculé dans sa surface, le Real Madrid ne voyait pas le jour durant les vingt premières minutes de jeu. Les hommes de Jürgen Klopp ne laissaient pas les Merengues entrer dans leur finale et sollicitaient à trois reprises Thibaut Courtois. Le Belge devait intervenir par deux fois devant Mohamed Salah (16', 17') et Trent Alexander-Arnold ( 19'). Alors que Liverpool s'était procuré trois occasions franches en cinq minutes, Sadio Mané était tout proche d'ouvrir la marque. Mais grâce au portier madrilène qui détournait le ballon sur son poteau avant de le capter, le Real Madrid résistait encore (21’).

Les situations des Espagnols étaient trop timides pour espérer renverser la tendance. Mais peu de temps avant la fin de la première période, le hold-up avait failli se produire. Lancé dans la profondeur, Karim Benzema butait une première fois sur Alisson, avant de recevoir le cuir suite à un cafouillage entre trois joueurs et de marquer. Mais après de longues minutes de vérification, le but était annulé pour une position de hors-jeu du Français.

Vinicius, la délivrance

De retour sur la pelouse, le Real Madrid semblait revenir avec de meilleures intentions. Sur un beau mouvement collectif, Valverde trouvait une passe lumineuse pour Vinicius dans la surface, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. En inscrivant son quatrième but en C1 cette saison, le Brésilien lançait définitivement cette finale.

En guise de représailles, Mohamed Salah décidait de prendre le jeu à son copte en tentant une frappe enroulée dont il a le secret. Mais une nouvelle fois, et comme souvent dans cette rencontre, Thibaut Courtois se déployait et repoussait le tir (64'). Quelques secondes plus tard, l'Égyptien trouvait le poteau du Belge (69'). Le Real tenait bon face aux assauts des Reds qui accouraient de plus en plus dans le camp madrilène.

Malgré les changements offensifs opérés par le coach allemand, Liverpool ne parvenait pas à revenir dans la partie. Le Real Madrid repoussait coûte que coûte les attaques des Anglais. Avec un Thibaut Courtois des grands soirs, qui s'étendait encore devant Diogo Joto (80’), et Salah (83'), les hommes de Carlo Ancelotti écoeuraient ceux de Jürgen Klopp. Malgré des situations offensives obtenues en contre, les Merengues ne creusaient pas l'écart. Mais l’essentiel était ailleurs.

Benzema, pour l’histoire

Sur la pelouse du Stade de France, le Real Madrid ajoutait une quatorzième Ligue des champions à son palmarès, et continuait d'écrire encore un peu l’histoire de cette compétition.

Si Karim Benzema (15) n'a pas égalé le nombre de buts inscrit en une saison en LDC détenu par Cristiano Ronaldo (17), le Français a égalé un autre record du Portugais. En ajoutant ce soir une cinquième C1 à son palmarès, KB9 égale le nombre de Coupes aux grandes oreilles remportées par CR7.