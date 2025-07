Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a participé, dimanche, à la plantation des premiers plants dans le Parc du Peuple, sur le site de l'aéroport Ataturk, dont l'ouverture est prévue en 2023.

Erdogan a débuté son discours à cette occasion, qui coïncide avec le 569e anniversaire de la conquête d'Istanbul, en faisant référence à la vision de 2053, date du 600e anniversaire de la conquête d'Istanbul : "Ce dont nous parlons aujourd'hui comme d'une vision deviendra demain une réalité concrète pour notre pays".

Le Parc du peuple est le plus grand parc de Turquie et le cinquième du monde. Le nombre total d'arbres et de plants sur le site sera de 145 300, un chiffre inspiré par l'année de la conquête d'Istanbul (1453).

Il sera inauguré en mai 2023 et abritera des musées et salles d’exposition, où les artistes exposeront leurs œuvres, ainsi que des parcs d'attractions pour les enfants.

L'aéroport international Ataturk a fait ses adieux, le 6 avril 2019, à ses dernières liaisons étrangères régulières, qui se dirigeaient d'Istanbul vers Singapour, après avoir transféré les opérations aériennes à l'aéroport d'Istanbul, inauguré par le président Erdogan en octobre 2018.