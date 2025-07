L'inflation en Allemagne a encore atteint un record en mai, à 7,9% sur un an, poussée par la guerre en Ukraine, qui accroît les prix de l'énergie et de l'alimentation et perturbe les chaînes mondiales d'approvisionnement, selon des chiffres provisoires publiés lundi.

L'indicateur a gagné 0,5 point par rapport à avril, et se hisse ainsi à son plus haut niveau depuis la Réunification du pays en 1990. Pour trouver un chiffre d'inflation aussi élevé, il faut remonter à janvier 1952, à l'époque de l'Allemagne de l'Ouest.

L’indice des prix harmonisé, qui sert de référence au niveau européen, progresse de 8,7 % sur un an, alors que la Banque centrale européenne avait fixé un objectif de 2 % à moyen terme.

Dans le reste de l'Europe les perspectives ne sont guère meilleures. En effet, l’Espagne a rapporté, lundi, une poussée de l’inflation à 8,7 % sur un an en mai, malgré les mesures prises par le gouvernement en vue de booster le pouvoir d’achat. Entre mars 2021 et mars 2022, la hausse des prix avait atteint un record, s’établissant à 9,8 %.