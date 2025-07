Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue russe, Vladimir Poutine ont discuté des relations entre Ankara et Moscou et de la guerre en Ukraine.

C'est ce qui ressort d'un communiqué diffusé par la direction de la Communication de la Présidence turque, lundi.

Selon le communiqué, les deux présidents se sont entretenus par téléphone pour discuter des relations turco-russes, ainsi que des questions régionales, notamment la guerre en Ukraine.

Au cours de l'entretien, Erdogan a souligné la nécessité de prendre des mesures pour minimiser les effets négatifs de la guerre et d'instaurer la confiance en rétablissant le plus rapidement possible les bases de la paix entre la Russie et l'Ukraine.

Il a indiqué que la Turquie est prête à se réunir avec la Russie, l'Ukraine et les Nations unies à Istanbul et à prendre part à un éventuel mécanisme d'observation si les deux parties en conflit seront d'accord sur le principe.

Le Chef de l'État turc a rappelé que les attaques de l'organisation terroriste PKK/YPG contre la Turquie et les civils syriens en Syrie se poursuivent.

Dans ce contexte, Erdogan a ajouté qu'une zone libérée du terrorisme à 30 kilomètres de profondeur de la frontière turque, qui était incluse dans l'accord en octobre 2019, n'avait pas pu être établie, insistant qu'il est nécessaire de sécuriser ces régions.